Andreea Pirui o face praf pe una din concurentele de la Puterea Dragostei!"Dacă eram eu în casă, nu îndrăzneai să faci așa ceva" EXCLUSIV

Andreea Pirui a făcut declarații neașteptate despre Alexandra de la Puterea Dragostei. Ce spune despre actuala concurentă din casă?

Andreea Pirui, declarații despre Alexandra

Andreea Pirui a fost invitată astăzi în platoul WOWbiz, unde a făcut declarații neașteptate despre o concurentă din casa Puterea Dragostei.

Fosta concurentă susține că Alexandra încearcă să o copieze, dar nu prea îi iese. Ba chiar mai mult, cele două au purtat o conversație despre această problemă.

În continuare, frumoasa blondină a mai adăugat că este foarte probabil ca motivul pentru care Mădălina a decis să părăsească casa Puterea Dragostei să fie din cauza Alexandrei.

„M-am enervat foarte mult când a ieșit Mădălina din casă. A ieșit cumva din cauza Alexandrei și i-am scris Alexandrei. I-am scris „dacă eram eu în casă, nu îndrăzneai să faci în viața ta așa ceva. Ai avut oamenii perfecți pe care să îi joci și să faci ce vrei tu, dar nu există să sari tu la toată lumea. Tu vrei să mă copiezi pe mine, dar nu îți iese”. Eu nu aveam o asemenea răutate. Mă enervam dacă greșea cineva, dacă simțeam că mă minte, dar ce face ea mi se pare exagerat. Ea mi-a răspuns foarte ok, nu mi-a vorbit urât. I-am spus pur și simplu să își vadă de treaba ei, să nu mă mai copieze. A spus că nu mă copiază, dar nici nu are cum. Numai când mă gândesc mă enervez.

Nu are cum să mă copieze, nici nu e de același nivel. Nu mi se pare că e ocrectă din anumite puncte de vedere, face chestii fake. Dacă unul era mai slab și altul sărea pe el, eu îi luam apărarea. Când a plecat Mădălina și am văzut ce a făcut cu ea, am plâns. Am văzut ce a făcut și de nervi și de ciudă i-am scris. Ea s-a certat cu toată lumea, a sărit la toate. Să se controleze un pic”, a declarat Andreea Pirui, în exclusivitate, la Totul despre Puterea Dragostei.