Andreea Pirui, alături de Marius

Andreea Pirui a cedat presiunilor făcute de fanii săi și le-a răspuns tuturor curioșilor ce s-a întâmplat între ea și fostul ei iubit, Marius. Frumoasa blondină a făcut primele declarații despre motivul separării. Astfel, ea postat un mesaj pe contul personal de Instagram, unde explică de ce a decis să pună punct relației.

Vedeta a mărturisit că în ultima perioadă nu s-a mai putut înțelege cu fostul iubit, pentru că aveau idei mult prea diferite, iar planurile fiecăruia de viitor nu coincideau. Ea spune că, deși nu mai sunt împreună, nu se vor urî niciodată.

Andreea Pirui a trimis un mesaj după despărțire

„M-ați întrebat foarte mulți și vă sunt datoare cu niște răspunsuri. Eu și Marius nu mai formăm un cuplu. A fost decizia amândurora, suntem diferiți și ideile nostre nu coincid, dar asta nu înseamnă că suntem dușmani. Ne respectăm în continuare! O împăcare nu cred că va mai exista. Din păcate, nu mai doresc”, este mesajul transmis de fosta concurentă.

Andreea Pirui și Marius și-au spus adio

Anunțul despărțirii a fost făcut Marius, care a vrut să împărtășească această veste cu susținătorii lui. Fostul concurent de la Puterea dragostei a ales să posteze pe pagina lui de Instagram un mesaj emoționant prin care explică faptul că el și frumoasa blondină nu mai sunt împreună, iar din punctul lui de vedere nu mai este cale de întoarcere.

Andreea Pirui și Marius s-au despărțit

„Bună ziua. Am decis să fac această postare pentru a încheia definitiv un capitol din viața mea și anume relația cu Andreea. Primesc multe mesaje și comentarii, unde sunt întrebat de ce? cum? si in ce fel? Noi am decis de comun acord să încheiem această relație. Din punctul meu de vedere nu mai este cale de întoarcere și vă rog respectuos să respectați decizia noastră!”, a fost mesajul lui Marius.