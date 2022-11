Andreea Pirui se pregătește de pasul cel mare! A spus totul despre logodna cu iubitul ei: "Nu face același lucru ca fostul" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Pirui a vorbit în premieră despre logodna cu Sorin! Prezentă, alături de prietena ei, Deea Ardelean, la deschiderea unui select bistro din Capitală, Pirui i-a dezvăluit Corneliei Ionescu cât de bine se înțelege cu iubitul ei, Sorin, pe care îl consideră, sufletul pereche, omul alături de care dorește să își întemeieze cât mai curând o familie.

Andreea Pirui urmează să se căsătorească

Frumoasa șatenă a vorbit și despre o viitoare logodnă, care va avea loc la Paris, dar și despre inelul pe care și l-ar dori pe deget.

Andreea Pirui este împreună cu Sorin de jumătate de an. Cei doi și-au făcut deja planurile pentru viitor, printre care se află și pasul cel mare. Când se vor logodi și cum va arăta cererea în căsătorie ne-a spus chiar Andreea Pirui.

"Relația este la un alt nivel. Ne iubim mai mult. Vrem o altă etapă în viața noastră, să ne căsătorim, să facem copii. Încă nu m-a cerut de soție, dar urmează. Suntem de 6 luni împreună, are în plan să mă ceară. I-am și spus că de ce nu m-a cerut de ziua mea și a zis că nu vrea să fie ca alții, să fie un loc mai special. I-am zis la glumă, că doar nu făcea același lucru ca și fostul. Îmi place să fie surpriză.", a declarat Andreea Pirui.

În ce relații au rămas Andreea Pirui și Marius Bogdan?

Andreea Pirui și Marius Bogdan au fost unul dintre cele mai râvnite cupluri de la celebrul show matrimonail de la KanalD. Ce doi s-au despărțit acum mult timp și fiecare și-a continuat viața pe drumuri separate. Andreea a fost sinceră și ne-a spus în ce relații sunt acum, foștii iubiți și care a fost ultima lor interacțiune.

"În emisiune, m-am certat mai mult pentru prieteni, decât pentru mine. Și Marius, fostul, mi-a spus.(...) Eu cu Marius suntem în relații bune. Dacă îl văd, ne salutăm, că suntem oameni, dar nu vorbim. Mi-a scris la mulți ani de ziua mea, i-am mulțumit. Eu nu mai am treabă, chiar am rămas prieteni. Chiar nu am ură pe el sau el pe mine. Ne-am mai întâlnit, ne-am salutat, suntem doi oameni maturi. Mă cert, poate, atunci pe moment, dar după mie îmi trece și chiar nu mai am nicio treabă cu el.", a mărturisit Andreea Pirui, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

