Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei, îmrepună, după ieșirea din competiție [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Întorși în România, Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei a venit pentru prima dată îmrepună în studioul WOWbiz.ro și au vorbit despre începutul relației lor, dar și despre cum au ajuns să fie unul dintre cele mai bine sudate cupluri din casă. Deși frumoasa blondină nu a acceptat de la început să fie într-o relație cu el, insistențele fostului concurent au dat roade, iar acum au ajuns să fie la un pas de nuntă.

Andreea Pirui a povestit că a fost reticentă la început, când Marius i-a spus să o place, dar cu timpul a început să prindă încredere în el și să aibă și ea sentimente.

„Mie nu mi-a atras atenția la început. Am plecat într-o noapte la club, în prima săptămână, când am ajuns a doua oară în casă. Eram eu, el, Manuela, Iancu și Brazilianul”, a povestit Andreea Pirui, amintindu-și cu zâmbetul pe buze de primele momente în care a început să-l placă pe Marius de la Puterea Dragostei.

„Atunci mi-au luat și protecția și insignele și tot”, a adăugat el, semn că staff-ul emisiunii a fost vigilent și a pedepsit aspru escapada concurenților care au încălat regulile emisiunii.

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

„Aisima ne-a prins, asistenta Andreei Mantea. Atunci mi-am pierdut telefonul în taxi, în Istanbul”, a mai povestit Andreea Pirui.

Andreea Pirui a spus că și-a dat seama că îl place pe Marius de la Puterea Dragostei abia atunci când a plecat în România și a început să îi fie dor de el.

„Când a spus că vrea să mă cunoscă eu mă gândeam că face mișto de mine, nu am avut încredere. Am stat și l-am analizat, eram foarte sceptică, dar apoi m-a cucerit. În perioada în care am fost acasă m-a cucerit. Am avut vacanță de Crăciun și atunci i-am simțit foarte tare lipsa”, adăugat ea.

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, mesaj cu subînțeles pentru Livian: ”Sper că ți-e dor de mine...”

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei în timp ce erau încă concurenți în show-ul de la Kanal D [Sursa foto: Instagram]

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei au recunoscut că au încălcat regulile emisiunii

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei au recunoscut că s-au văzut pe ascuns, deși regulamentul emisiunii interzice întâlnirile între concurenții din show în afara orelor de filmare.

„Nu a fost regulă să nu o încalc”, a spus Marius de la Puterea Dragostei râzând. „A doua zi după club ne-am văzut și a doua zi la fel, cu orice ocazie. „Ne-am îndrăgostit unul de altul și voiam să ne vedem.”

„Nu am fost prinși mereu, dar ne-am văzut. Toată lumea s-a văzut”, a recunoscut și Andreea Pirui. „Dar ne-au și taxat că ne-am văzut. Lui i-au luat protecția, banii, insigna. Și mie la fel și au fost și alți colegi. Când ne prindeau ne taxau. Doar în timpul pandemiei au fost mai permisivi. Noi am ieșit de acolo ca un cuplu foarte bine sudat. E și frumos să te vezi pe ascuns, parcă ai 15 ani. Treceam pe lângă persoane din staff și ne ascundeam, ei ne pozau, ne filmau”, a mai povestit frumoasa blondină, la „Totul despre Puterea Dragostei”, în studioul WOWbiz.ro.