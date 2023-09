Andreea Popescu, din nou pe mâinile medicilor! Fosta dansatoare a Deliei a suferit o nouă intervenție, după ce a fost mușcată de un câine: „Îmi doresc să fiu mai bine”

In articol:

Andreea Popescu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. De data aceasta a suferit o intervenție mai ușoară, iar starea ei e din ce în ce mai bună.

Deși au trecut mulți ani de când a fost mușcată de un câine, fosta dansatoare a Deliei se chinuie și acum să se vindece de urmele lăsate de patruped. Iată ce mărturisiri a făcut, la scurt timp după intervenția chirurgicală!

Citește și: Andreea Popescu, fosta iubită a lui Mihai Bendeac, își mărește familia! Tânăra este însărcinată a treia oară: "Îmi doresc mulți copii"

Andreea Popescu, din nou pe mâinile medicilor

Andreea Popescu este una dintre cele mai apreciate dansatoare de la noi din țară. Ea a devenit cunoscută în urma colaborării cu Delia, pentru care a dansat în concerte și numeroase spectacole. În prezent, duce o viață frumoasă, alături de soțul și copiii săi. Cu toate acestea, o anumită situație din trecut nu îi dă pace nici acum.

Aceasta a trecut prin mai multe operații de-a lungul timpului, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost mușcată de un câine. Patrupedul i-a provocat multă suferință șatenei, căci urmele incidentului nefericit sunt și acum pe chipul dansatoarei.

Cu toate acestea, ea a rămas optimistă și a mers cu încredere la medici, pentru a efectua o nouă intervenție la nivelul feței. La scurt timp după procedură, a făcut și primele declarații.

Citeste si: „Nu faceți decât să mă ambiționați mai tare!” Bogdan Mocanu răspunde comentariilor negative, după ce a lansat noua piesă- kanald.ro

Citeste si: Imagini din dronă de la locul exploziei din Vrancea. Localnic: „Ne-au spus să fim pregătiți să plecăm”- stirileprotv.ro

„Mă simt ok. Am câțiva plasturi. Intervenția aceasta nu a mai fost cu tăietură și coasere. Operația aceasta a fost făcută cu laser, am optat pentru că așa mi s-a recomandat. Am fața foarte umflată de la laser, este fractură foarte mare, plus alte intervenții pentru a topi o anumită grăsime de acum câțiva ani. Mi-a zis că trei zile o să fiu umflată, peste o săptămână o să merg să îmi scot niște fire din zona ochilor, la trei săptămâni se va vedea rezultatul final. O să se estompeze.”, a declarat Andreea Popescu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Andreea Popescu [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Delia nu a devenit mamă până acum! Fosta dansatoare a artistei face mărturisiri surprinzătoare: ”A fost judecată fără să se știe cazul și motivul”

Fosta dansatoare a Deliei va mai trece printr-o operație: „Îmi doresc să fiu mai bine”

În cadrul aceluiași interviu televizat, Andreea Popescu a mărturisit că va mai trebui să treacă printr-o intervenție chirurgicală, peste doar o lună de zile. Ea a precizat, însă, că nu a suferit niciodată de pe urma incidentului.

Citeste si: „Eu vreau psihic să fiu bine, ca în egală măsură, psihic să îl fac bine pe copilul meu. Dacă vreau mâine, eu stau cu unul de 18 ani, că așa vreau eu.” Marcela Fota a vorbit despre partenerul său- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Acum văd cum karma lucrează. Doriane ești la fel de țepar ca Donca, doar că tu ca personaj faci mai mult rău copiilor". Dorian Popa, pus la zid! Ce a făcut și de ce este aspru criticat- radioimpuls.ro

Cu toate acestea, recunoaște că s-a confruntat cu alte probleme în societate, mai exact cu bullying-ul, pe vremea când era elevă.

„A decurs foarte bine (nr. operația). Mai urmează peste o lună să facem o mică intervenție, dar cu anestezie totală, sperăm că va fi bine, îmi doresc să fiu mai bine. Nu m-a afectată, niciodată nu am suferit, am fost întotdeauna admirată, în ciuda semnelor de pe față, în schimb, pe plan profesional la un moment dat, în școli asta a avut și o parte de bullying.”, a mai spus fosta dansatoare a Deliei.

Andreea Popescu [Sursa foto: Instagram]