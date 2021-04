Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este din nou gravidă! „Iubirea nu se împarte, ci se înmulțește”

In articol:

Andreea Popescu s-a retras din lumina reflectoarelor, iar fanii o mai pot urmării pe rețelele de socializare. Recent, aceasta a împărtășit una dintre cele mai frumoase vești cu internauții.

Se pare că frumoasa dansatoare este însărcinată cu cel de-al doilea copil și este în culmea fericirii atât ea, dar și tatăl bebelușului. Doar câteva luni o mai depspart de momentul în care își va cunoaște fiul sau fiica.

Poze de la ecografii[Sursa foto: Instagram]

Andreea Popescu, în culmea fericirii! Va fi mamă pentru a doua oară

Fosta dansatoare din echipa Deliei a dezvăluit că își dorește un urmaș și iată că nu a stat deloc degaba, ci a muncit din greu până ce visul i s-a îndeplinit. Andreea Popescu este însăcinată în 13 săptămâni și numără zilele până când își va ține cel de-al doile copil în brațe. Marele anunț a fost făcut chiar pe rețelele de socializare, unde dansatoarea este mereu în contact cu fanii ei.

„A venit momentul să împărtășesc cu voi cea de a doua MINUNE de la Dumnezeu👶🏻. #13saptamani #3luni. Așa bucurie este în inima mea și mă bucur că am această șansă să îmi înmulțesc iubirea, răbdarea și credința. Iubirea nu se imparte ci se inmulteste, rabdarea se dobandeste prin multa munca, iar credinta se intareste prin copiii mei. Cu greu am rezistat sa nu impart aceasta bucurie, pentru mine un copil inseamna o bucurie imensa de care toata lumea ar trebui sa se bucure. Vom avea doi copii minunați și să ne dea Dumnezeu măcar înca pe atâția” , a scris Andreea Popescu pe pagina sa de Instagram.

Andreea Popescu se declară o femeie împlinită pe toate planurile

Fosta dansatoare are tot ce și-ar putea dori o femeie vreodată. O familie frumoasă, iubitoare și cel mai important sănătoasă. Andrreea Popescu spune chiar că viața a răsplătit-o cu mai mult decât a cerut, iar la 37 de ani pe care îi are nu-și mai dorește nimic, căci adevăratele comori le are deja.

„La 37 de ani am realizat mai mult decat mi-as fi putut dori. O familie, doi copii sanatosi, intoarcerea mea si restul sunt detalii”, a mai spus Andreea Popescu.