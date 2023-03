Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, se pregătește să devină mamă din nou. În ce relații a rămas cu cântăreața după plecarea sa din lumina reflectoarelor: „Nu aș da timpul înapoi pentru nimic în lume”

In articol:

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul său, Rareș Cojoc, campion la dans. Cei doi și-au construit o familie minunată și în doar două săptămâni urmează să devină părinți pentru a treia oară.

După plecarea sa din lumina reflectoarelor, tânăra a rămas în legătură cu Delia, însă nu sunt la fel de apropiate precum erau în trecut.

Andreea Popescu se pregătește să devină mamă pentru a treia oară

Andreea Popescu și-a dorit din totdeauna să aibă o familie numeroasă. Vedeta este tot mai aproape de momentul în care își va putea strânge în brațe bebelușul, însă este stresată, întrucât nu i-a putut învăța încă pe cei doi copii să doarmă singuri.

„ Termenul este în două săptămâni, cam așa. Sunt pregătită emoțional cât pot eu să fiu de pregătită. M-au luat așa un pic gândurile și stările, cum o să fac cu somnul, pentru că dorm cu ambii copii. Niciunul nu doarme în camera lui, din păcate nu am obișnuit niciun copil să doarmă în camera lui, în pătuțul lui, singur. O să vedem! Să vedem cum o să facem. Rareș zice: Lasă, nu e nicio problemă, dormim toți 5 în pat! Vom vedea ce o să fie!”, a mărturisit Andreea Popescu pentru impact.ro.

Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, au ales în urmă cu câteva luni cum îl va chema pe fiul lor. Băiețelul se va numi Alexie, iar modul în care au ajuns la acest nume este cu totul și cu totul inedit.

Cei doi au tras la sorți și destinul a făcut să aleagă amândoi același nume.

„ Da, am tras la sorți, acum câteva luni. Dintre patru nume, amândoi am ales același nume, am amestecat bine, a fost chiar pe bune, Alexie o să-l cheme. Inițial îi pusesem numele Alexis și am zis că Alexis sunt foarte multe fete în America. Hai să lăsăm numele grecesc Alexie, numele real, autentic, și Alexie a rămas”, a mai spus fosta dansatoare a Deliei.

Andreea Popescu și familia sa [Sursa foto: Instagram]

Care este relația dintre Andreea Popescu și Delia?

Andreea Popescu a mărturisit că, deși se gândește uneori la momentele în care era pe scenă alături de Delia, nu ar da timpul înapoi. Vedeta se simte bine cu noua viață și se bucură din plin că poate fi alături de copiii ei mereu.

„ Nu neapărat că mi-e dor, așa, câteodată, pot să zic că mă mai gândesc și au fost momente foarte frumoase cu Delia, am avut niște experiențe frumoase când mergeam în concerte prin țară și prin Europa și ne bucuram așa de momentele acelea, eram și foarte apropiate și făceam toate lucrurile împreună. Dar nu se compară cu ceea ce trăiesc acum și nu aș da timpul înapoi pentru nimic în lume”, a povestit Andreea Popescu.

Fosta dansatoare a rămas în relații bune cu Delia și au păstrat o legătură strânsă, în ciuda programelor încărcate cu care se confruntă zi de zi. Cele două obișnuiau să petreacă mult timp împreună și chiar organizau vacanțe în care plecau cu familiile.

„ Da, noi am fost tot timpul apropiate, făceam vacanțe, am avut o perioadă când nu aveam copii și plecam peste tot: soțul meu cu soțul ei, cu ea, plecam împreună, plecam cu un grup de prieteni pe la Saint-Tropez, locuri din astea.

Ne-am mai întâlnit, ne-am întâlnit cu soți cu tot, ea muncește foarte mult, eu muncesc foarte mult cu brandul meu de haine, inclusiv copiii, și ne vedem mai rar, dar și când ne vedem depănăm foarte multe amintiri, suntem în contact pe WhatsApp, vorbim”, a mai adăugat fosta dansatoare.

Andreea Popescu și soțul său [Sursa foto: Instagram]