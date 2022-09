Andreea Popescu, fosta iubită a lui Mihai Bendeac, își mărește familia! Tânăra este însărcinată a treia oară: "Îmi doresc mulți copii"

In articol:

Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, sunt în culmea fericirii! Fosta iubită a lui Mihai Bendeac a anunțat în spațiul public că urmează să devina mamă pentru a treia oară.

Andreea Popescu: "Este provocator, este frumos, obositor, minunat"

Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au bucurat enorm atunci când au aflat că vor deveni din nou părinți. Fosta dansatoare și soțul ei mai au împreună o fetiță și un băiețel, de care sunt foarte mândri. Chiar dacă rolul de mamă nu este deloc unul ușor, tânăra susține că este pregătită să aibă o familie numeroasă: "Este provocator, este frumos, obositor, este greu, este minunat. Foarte multe persoane din social media cu urmăritori mulți sau mai puțin creează un idealism de mame perfecte sau mame care se plâng exagerat de mult.

Mai sunt și cele care pozează în mame... că fiecare copil este perfect, că au colici, că este cel mai cuminte, cel mai ascultător și atunci creează frustrări. Și eu le-am simțit, după ce am născut am rămas cu burtă o perioadă și atunci când vedeam mamele acelea suple, creează niște frustrări, că vrei sau nu le vrei. Poate ar trebui să spunem că sunt tot felul de momente grele, frumoase, provocatoare. Îmi doresc mulți copii.", a declarat Andreea Popescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Popescu, secretul unei căsnicii de succes

Andreea Popescu și Rareș Cojoc formează un cuplu de mai mulți ani și au reușit, de-a lungul vremii, să își întemeieze o familie frumoasă, alături de copiii lor.

Întrebată care este secretul din spatele unei căsnicii de lungă durată, fosta dansatoare a mărturisit că timpul petrecut în doi are un rol important în menținerea relației:

Nu este normal, pentru că atâta timp cât relația ta cu soțul este una bună și închegată, atunci relația cu copiii este extraordinară. Atunci când apar discuții și certuri în relații apare o problemă. Chiar zilele astea am plecat doar eu cu soțul meu, pentru a sta doar noi, câteva zile. Am fost și cu copiii, însă după am plecat doar noi.", a mai spus Andreea Popescu, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

