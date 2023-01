Andreea, primele declarații după eliminare din Casa Iubirii, despre Emanuel: ”El a fost cel mai afectat!” | EXCLUSIV

In articol:

Andreea, eliminată din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența ei în emisiune, dar și despre frumoasa poveste de dragoste pe care o are cu Emanuel. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a menționat că eliminarea ei a fost o strategie din partea colegilor de platou și că se

Andreea, mesaj pentru Emanuel

aștepta să plece în această gală. Andreea a declarat că înainte să intre în emisiune nu se aștepta să se îndrăgostească de un băiat mai mic ca ea, însă acest lucru nu o mai deranjează pentru că relația cu Emanuel o face fericită. Tot aceasta a spus că a creat o relație strânsă de prietenie cu Bianca, fiind și colege de cameră și că este convinsă că vor păstra legătura chiar și după marea finală.

Andreea a fost eliminată din Casa Iubirii, așa că nu a mai putu sta la brațul iubitului ei, Emanuel. Acesta a fost foarte afectat de plecarea ei, iar blondina se gândește la el non-stop. În direct, în platoul WOWbiz, Andreea a lăsat dezvăluirile să curgă și a povestit ce s-a întâmplat în ziua galei, dar și motivul neînțelegerilor dintre ea și Emanuel din ultimul timp.

"Manu s-a concentrat foarte tare pe emisiune, așa se implică el în tot ce face. La un moment dat, probabil că nu a mai știut cum să gestioneze situația între emisiune și relația noastră. Eu acolo am avut o răbufnire...era și după toată sptămâna, eu așa sunt plângăcioasă de fel. Am plâns de multe ori în emisiune. Cumva am lăsat supărările mele asupra lui. M-am descărcat pe situațiile noastre ca să zic așa. S-au strâns mai multe, acum m-am liniștit de când sunt acasă. Acum văd lucrurile cu alți ochi și sunt bine. Atunci pe moment a fost greu. Îmi pare ru că el a avut reacția pe care a avut-o, am văzut că avea lacrimi în ochi, dar așa creștem în relație amândoi și așa am reușit să ne cunoaștem unul pe altul și să fim acolo mai strânși. El a fost cel mai afectat.", a declarat Andreea.

Andreea, mai îndrăgostită ca niciodată de Emanuel

Andreea nu s-ar fi gândit vreodată că va forma un cuplu cu Emanuel, dar iată că inevitabilul s-a produs, iar acum au o relație fericită. Aceasta ne-a dezvăluit cel mai mare impediment pentru care s-a înfrânat la început să oficializeze cuplul cu concurentul din Casa Iubirii.

"Niciodată! Cu toate că eu înainte să intru în emisiune, niciodată nu m-aș fi gândit că o să am un iubit care este chiar mai mic ca vârstă decât fratele meu. Eu întotdeauna m-am gândit cânt am avut date-uri la faptul că măcar să nu fie mai mic ca fratele meu, dar uite că s-a întâmplat. Sunt foarte fericită că m-am lăsat transportată de val, ca să îl citez pe Manu și am făcut bine. A fost exact ce am simțit.", a mai mărturisit Andreea.

Andreea, adevărul despre prietenia cu Bianca

O legătură specială a avut Andreea și cu Bianca. În emisiune au fost mereu una lângă alta, apropiindu-se cu atât mai mult cu cât au stat în aceeași cameră. Andreea a spus adevărul despre prietenia cu Bianca și ce părere are despre ea, după un sezon de Casa Iubirii.

"Prietenia mea cu Bianca a însemnat foarte mult. Este extrem de important într-o emisiune de genul să ai pe cineva aproape. Clar, poți să vorbești la telefon cu părinții, dar nimeni nu înțelege mai bine ce se întâmplă acolo decât o persoană care este acolo. Poți să povestești, să explici, dar dacă nu ai pe cineva acolo în casă care să te înțeleagă 100% este foarte greu. Ea a fost singura care mi-a fost alături de la început. Și eu la fel.", a spus Andreea, la Culisele Iubirii.

