Andreea Prisăcariu are 21 de tatuaje la 21 ani. Sexy jucătoarea de tenis este considerată una dintre marile speranțe ale sportului alb

Andreea Prisăcariu, în vârstă de 21 de ani, este noua speranță a tenisului românesc. Aceasta este fosta campioană națională de tenis la trei categorii de vârstă și fiecare din cele 21 de tatuaje au o semnificație aparte.

Cine este Andreea Prisăcariu și ce semnifică cele 21 de tatuaje

Andreea Prisăcariu este jucătoare de tenis, din Iași și este fiica magistratului Cornelia Prisăcariu. Joacă tenis de la vârsta de șase ani, și este pasionată de dans, muzică, biologie și cărți. A fost elevă la Colegiul „Emil Racoviţă” din Bucureşti, la o clasă cu profil sportiv, iar în prezent urmează două specializări, respectiv Comunicare și Relații Publice,anul II și Psihologie, anul I.

În 2011, după ce a câştigat majoritatea turneelor organizate în zona Moldovei, s-a mutat la București pentru a se antrena cu Alexandru Cojocaru. Datorită cheltuielilor foarte mari, pe care le presupune tenisul, părinții jucătoarei și-au vândut vila din centrul Iașului.

Sacrificiul părințiilor nu a rămas nerăsplătit, și acum se pot mândri cu faptul că la vârsta de 21 de ani, Andreea Prisăcariu, este câstigătoarea a patru titluri ITF, cel mai recent câștigat în Antalya.

Sportiva din Iași este o prezență spectaculoasă, dar în ceea ce privește viața amoroasă nu are iubit, și asta pentru că are așteptări prea mari.

”De-a lungul timpului am fost căutată, am vorbit cu diferiți băieți/bărbați, pentru că aici este o diferență foarte mare, foarte importantă. Eu sunt foarte sufletistă, am și inima asta de poet, și cred că greșeala mea este că romanțez totul în cap la mine înainte să se întâmple. Am și așteptările un pic prea mari, normale zic eu, dar eu sunt pe stilul mai de modă veche. Vreau să ne vedem, să mă scoată la o plimbare, să mergem de mână, la o prăjitură, la un teatru. Dar nu m-a dus niciodată, nimeni, la teatru, eu merg la teatru cu bunica! Dar bărbatul ideal, nu contează fizic, da rsă fie la 1.85. Dar să aibă viața lui, să știu că muncește pentru ceva, să aibă o idee de viață… Cred că eu caut să mă dezvolt cu cineva dacă am o relație. Am un suflet foarte romantic, cred că aș fi foarte ok ca iubită, dar nu s-a nimerit să găsesc persoana potrivită până acum”, a spus Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisăcariu[Sursa foto: Instagram]

Andreea Priscăriu este pasionată de tauaje, iar cele 21 de tatuaje au fiecare o semnificație diferită.

„ Am 21 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine “, a declarat sportiva din Iași.

Andreea Prisăcariu a câștigat al patrulea turneu ITF

Andreea Prisăcariu este pe locul 587 WTA după ce a câștigat al doilea turneu ITF din acest sezon. Aceasta a învins-o pe Ane Mintegi Del Olmo în finala de la Antalya. Jucătoarea deține în palmares două trofee câștigate la Tabarka în 2019, și două titluri câștigate la Antalya, în 2021.