Andreea Raicu a făcut un mesaj dureros pe pagina ei de Facebook. Vedeta a mărturisit că mama ei a fost infectată cu noul coronavirus în urmă cu trei săptămâni, iar acum s-a vindecat și trebuie să ajungă acasă. După ce a făcut acest anunț, bruneta a primit foarte multe mesaje răutăcioase.

„Respect opinia tuturor si mereu mi-am apreciat urmaritorii. Dar aici este pagina proprie de Facebook si pot decide pe cine pot pastra si pe cine nu. Ii rog pe toti cei care aleg jignirea si agresivitatea si chiar lipsa umanitatii sa dea unfollow acestei pagini.

Aici este o comunitate de oameni interesati de respect si compasiune fata de semenii lor, lipsa bunului simt nu isi are locul pe aceasta pagina si nici injuriile la adresa mea sau la adresa celor care fac parte din aceasta comunitate. Mesajul meu este unul sincer si am ales sa va povestesc prin ce am trecut pentru ca am considerat ca avem cu totii de invatat”, a scris Andreea Raicu pe pagina ei de Facebook.

Andreea Raicu, acuzată că a primit bani și a mințit despre infectarea mamei sale

Ceea ce le-a atras atenția internauților este faptul că Andreea Raicu nu a fost infectată cu noul coronavirus, chiar dacă și-a vizitat mama de câteva ori. Vedeta a ținut să clarifice întâlnirile pe care le-a avut cu mama ei, în care nici măcar nu s-ar fi atins și au purtat măști.

„Si o scurta clarificare - pe toata perioada pandemiei, cand m-am intalnit cu mama, in spatii inchise, am purtat masca si am pastrat distanta. Mama a contactat virusul din alta parte, din pacate. Asta a insemnat o secunda de neatentie. Inainte sa fie testata pozitiv, cand deja era purtatoare, dar niciuna dintre noi nu stia, ne-am vazut de cateva ori. Amandoua am purtat masca tot timpul si am incercat sa mentinem distanta. Cu toate ca ea era purtatoare, eu nu am contactat virusul. De aceea mentionez cat de importanta cred ca a fost purtarea mastii pentru a nu ma infecta.

Si inca o clarificare pentru cei care insinueaza ca am fost platita sa transmit acest mesaj si sa pretind ca mama mea s-a imbolnavit: nu am niciun fel de argument sa combat astfel de aluzii, va las pe voi sa analizati ce va determina sa ajungeti sa ganditi asa ceva. Va imbratisez pe toti si aveti grija de voi. 🙏”, a încheiat vedeta.