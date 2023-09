Andreea Raicu, apariție de senzație pe străzile din Paris! Vedeta a fost invitată în cadrul Galei „O Femeie”: „Am avut ocazia să cunosc femei incredibile”

In articol:

Andreea Raicu se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor a cucerit pe toată lumea cu frumusețea și inteligența sa. De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes în lumea televiziunii, dar și în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate unită.

Fără îndoială, a fost întotdeauna iubită și apreciată de mulți români și asta datorită faptului că, pe parcursul anilor, a dat dovadă de perseverență și mult bun-gust.

De această dată, Andreea Raicu a uimit pe toată lumea, după ce a publicat mai multe imagini din cadrul unui eveniment la care a fost invitată. Despre ce este vorba?

Andreea Raicu, invitată în cadrul Galei „O Femeie” din Paris

Andreea Raicu este foarte activă pe rețelele sale de socializare, acolo unde îi ține întotdeauna la curent pe urmăritorii săi cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce vedeta a postat mai multe imagini din Paris, mărturisind că a fost invitată în cadrul Galei „O Femeie” care premiază voci remarcabile, acolo unde a trebuit să țină un discurs în fața a 200 de femei. Prezentatoarea

s-a simțit onorată atât pentru faptul că a fost invitată, cât și pentru faptul că a avut ocazia să întâlnească femei cu povești de viață incredibile, de la care a avut ce învăța.

De asemenea, Andreea Raicu a mai adăugat și faptul că a avut parte de mai mult timp liber în Paris, astfel încât s-a putut întâlni și cu prietenii săi dragi care locuiesc în capitala Franței, dar și să viziteze orașul. Pentru aceste ocazii, vedeta a ales ținute elegante și sofisticate, cu care a întors toate privirile. Ca de fiecare dată, Andreea Raicu a dat dovadă de rafinament și bun-gust, așa cum ne-a obișnuit întotdeauna.

Andreea Raicu a atras toate privirile la Gala „O Femeie” din Paris [Sursa foto: Instagram]

„În acest weekend, am fost la Paris. Cu bucurie, am acceptat invitația de a vorbi în fața a 200 de femei minunate, în cadrul Galei "O Femeie" care Premiază Voci Remarcabile, contribuind astfel la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. A fost o plăcere să petrec timp alături de Excelența Sa, Ambasadoarea Republicii Moldova la Paris, Corina Calugaru, Senei Latif, Adjunct Șef al Misiunii la Ambasada României și Viorica Timbalari, fondatoarea platformei.



Am avut ocazia să cunosc femei incredibile. Pe lângă realizările noastre, noi, femeile, avem nevoie de acel spațiu interior în care să găsim liniștea care ne oferă motivație și confirmă că suntem pe drumul cel bun.

Dragile mele, vă mulțumesc pentru căldura și bucuria cu care m-ați primit. M-am simțit minunat alături de voi. Felicitări pentru eveniment si pentru tot ceea ce faceți și nu uitați să sărbătoriți fiecare reușită, indiferent cât de mică este.



Pe lângă Gala, am avut puțin timp să mă întâlnesc cu oameni dragi din Paris și să mă las răsfățată de frumusețea acestui oraș superb.”, a scris Andreea Raicu pe contul său de Instagram, alături de câteva fotografii.

