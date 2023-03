Andreea Raicu, mărturisiri despre viață. Vedeta a povestit ce a învățat de la mama ei: „Oricât de dureros sau crud ar părea acest lucru”

In articol:

Andreea Raicu este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din țara noastră. Chiar dacă, pe parcursul timpului, aceasta a renunțat la micul ecran, Andreea este foarte prezentă în mediul online, unde împărtășește o mulțime de gânduri cu urmăritorii săi.

Pe parcursul vieții sale, Andreea a acumulat o vastă experiență în ceea ce privește comportamentul oamenilor în diferite contexte, astfel că recent aceasta a dezvăluit pe contul ei de Instagram câteva adevăruri destul de dramatice.

Andreea Raicu, lecții de viață pe internet

Vedeta a făcut o listă cu lucrurile pe care le-a învățat ea pe parcursul vieții, iar urmăritorii ei i-au dat în totalitate dreptate când au ascultat-o pe influenceriță.

„1. Indiferent cât de mulți oameni ai în jurul tău, cât de apropiați sunt, există momente în care te simți extrem de singur și sunt situații în care doar tu poți să acționezi. Nu știu, atunci când părinții sunt bolnavi, sau ai acele momente în viață în care oamenii te pot ține de mână, dar nu-ți pot lua durerea și nici măcar nu o pot simți.

2. Să nu alegi, este o alegere, pentru că îți este atât de frică să alegi din două variante, când alegi să nu faci nimic, dar și aceea este o alegere, pentru că alegi să stai în același loc.

3.Cel mai tare te rănesc propriile așteptări pentru că, de multe ori, ai să vezi, dacă ai să te duci la momentele în care ai fost dezamăgit/ă, în spate se află niște așteptări nerealiste, dar asta vei putea vedea doar dacă poți să fii observator și nu ești în situația respectivă.

4.Toată lumea face întotdeauna, ceea ce este în interesul lui personal, oricât de dureros sau crud ar părea acest lucru. Chiar și oamenii care sunt foarte drăguți cu tine o fac pentru că au un beneficiu, acela de a se simți iubiți și acceptați. Cei care stau în situații dureroase, nouă ni se par dureroase, dar pentru ei are un sens.

5. Ce te deranjează la celălalt, cel mai probabil, se regăsește și în tine într-un fel sau altul.", a spus Andreea Raicu pe Instagram.

Mama Andreei Raicu, model în viață pentru vedetă

În ceea ce privește cea mai importantă persoană din viața influenceriței, aceasta este mama ei, pe care vedeta o consideră un model demn de urmat și de la care a învățat foarte multe lucruri până în acest moment.

„Una dintre persoanele cele mai importante din viața mea, care a avut un rol major în transformarea mea... este mama! ⁠De la ea am învățat să mă bucur de viață, să respect oamenii, sa fiu atentă la nevoile lor, dar și să am grijă de mine... și mai ales să nu fac lucrurile în exces.⁠ Am urmărit-o în fiecare etapă din viața ei și rămâne un exemplu pentru mine la cei 83 de ani. Da ai citit bine... 83 de ani!!!”, a scris Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

