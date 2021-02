Andreea Raicu, prima reacție după ce a aflat că va prezenta emisiunea lui Cătălin Măruță: ”Surpriză”

In articol:

Horia Brenciu și Andreea Raicu urmează să prezinte emisiunea lui Cătălin Măruță, până acesta iese din carantină. Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor sunt infectați cu coronavirus, însă starea lor de sănătate este bună. Chiar Horia Brenciu anunța printr-un mesaj, postat în mediul online, faptul că prezentatorul Măruță mai are de stat o săptămână în carantină, însă starea lui de sănătate este bună.

Ba mai mult decât atât, artistul este cel care a dat primul vestea pe rețelele sociale.

” Breaking News! Ieri m-a sunat Catalin Maruta! E in carantină...Se simte bine, dar mai are de stat o săptămână. M-a rugat să-l ajut! Bref: astazi voi prezenta emisiunea “La Măruță”! O sa am și o parteneră specială: Andreea Raicu! 🙂 Începem după amiaza, la 15.00, la PRO TV! Ne vedem, daaa? :-)”, a scris Horia Brenciu, pe Instagram.

Andreea Raicu, prima reacție după ce a aflat că va prezenta emisiunea lui Măruță

Andreea Raicu a transmis și ea câteva cuvinte, după ce a aflat că urmează să fie prezentatoare alături de Horia Brenciu. Vedeta le-a transmis urmăritorilor ei din mediul online faptul că nu putea să-l lase la greu pe Cătălin Măruță, atâta timp cât el este în carantină cu familia lui, fiind infectați cu COVID-19.

” SURPRIZA!! Azi eu pun intrebarile in emisiunea La Maruta. Si nu singura, impreuna cu Horia Brenciu!😍 Am zis ca nu putem sa il lasam la greu pe @catalin_maruta acum cand este in carantina”, a scris Andreea Raicu pe Instagram, alături de o fotografie cu celebrul prezentator TV.

