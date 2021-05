Andreea și Cabral Ibacka, nume exotic pentru cel de-al doilea copil?! Primele declarații ale viitorilor părinți

In articol:

Andreea Ibacka a anunțat în urmă cu câteva zile că este însărcinată pentru a doua oară și că urmează să-l facă pe Cabral tată pentru a doua oară. Cei doi au ales să dea vestea într-un mod inedit și -au luat prin surprindere pe fanii de pe rețelele de socializare.

Frumoasa actriță recunoaște că nu se aștepta să fie din nou însărcinată, căci ea și soțul ei nu-și planificaseră și un al doilea copil, însă după ce a început să aibă simptome specifice, și-a făcut un test, iar cele două linii au făcut-o să fie numai un zâmbet.

Andreea Ibacka [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Andreea Ibacka la a doua sarcină

Imediat după testu de sarcină, vedete a dat fuga la o clinică pentru mai multe investigații amânunțite. După analizele de sânge, aceasta a avut un șoc și a crezut că urmează să aducă pe lume fie gemeni, fie chiar tripleți, dar la ecografie i s-a adeverit că este gravidă doar cu unul singur. Acum, Andreea Ibacka este însărcinată în cinci luni, iar cea de-a doua sarcină nu-i dă foarte mari bătăi de cap.

„După ce am aflat, după testul de la farmacie, mi-am făcut și o analiză de sânge. Și când am văzut acel hormon, m-am cam speriat. Mi-am întrebat doctorul și a zis că nu e posibil să am gemeni, ci tripleți. Dar nu e cazul, o să avem un singur copil. Când i-am zis soțului, a zis că își cumpără bilet doar dus într-o destinație necunoscută și se întoarce la liceu. Am avut niște stări de rău, normale, nu nenorocire. Încă nu sunt elefănțelul Dumbo, dar nu sunt nici departe. Am o sarcină ușoară”, a dezvăluit Andreea Ibacka, la o emisiunea TV.

Andreea și Cabral Ibacka [Sursa foto: Instagram]

Andreea Ibacka, despre numele bebelușului: „ Avem o listă de nume”

Ea și Cabral încă nu au reușit să aleagă numele pentru bebeluș, dar mai au patru luni la dispoziție pentru a se hotărî. Cât despre numele fetiței pe care o au împreună, Namiko, spun că numele parcă i-a fost sortit, căci vine din limba japoneză, iar traducerea se potrivește cu una dintre pasiunile micuței.

„Avem o listă de nume. Namiko este unul japonez, care înseamnă „copilul valurilor”, mai ales că ei îi place foarte mult apa, parcă i-a fost predestinat. Nu ne-am hotărât încă, mai avem patru luni”, a mai adăugat frumoasa actriță