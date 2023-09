Andreea și Emanuel de la Casa Iubirii au împlinit un an de relație: ”Ne-am făcut o promisiune”. Ce planuri au împreună | EXCLUSIV

In articol:

Andreea și Emanuel, foști concurenți Casa iubirii sezonul 1, au vorbit despre relația frumoasă pe care au construit-o, dar ne-au dezvăluit și câteva dintre planurile de viitor pe care le au. Andreea și Emanuel formează un cuplu de aproape un an, iar cei doi au mărturisit că sunt extrem de fericiți, evoluează împreună și vor să scoată o piesă împreună.

Cei doi au și-au dat cu părerea și despre foștii lor colegi de emisiune, Sorin și Nicoleta, care nu mai formează un cuplu în prezent, Andreea declarând că ea este mai mult de partea lui Sorin și că preferă să creadă varianta lui.

Andreea și Emanuel sunt împreună de un an

Andreea și Emanuel au împlinit un an de relație. Sunt mai fericiți ca niciodată și au dezvăluit ce sentimente îi leagă și ce planuri au pentru perioada următoare. Puțini au crezut în ei, dar iată că sunt printre puținele cupluri care au rezistat cu adevărat.

„Andreea: Suntem foarte bine, evoluăm pe toate planurile. Ne dezvoltăm împreună și ne simțim foarte bine unul cu celălalt. Abia când ieși din casă începe adevărata relație, am trecut prin multe greutăți. Probabil că o să mai fie hopuri, dar baza s-a consolidat. Noi ne-am făcut o promisiune și ne-am zis că în momentul în care nu o să mai simțim cum simțim sau să începem să avem interes față de alte persoane, să ne spunem. Ori rămânem împreună, ori nu. Să nu existe înșelat, așa este cel mai corect unul față de celălalt.

Emanuel: Am vrea să facem o piesă împreună, chiar dacă eu nu știu să cânt. Ea nu a fost niciodată atât de orgolioasă, pentru că am stat eu pe capul ei. I-am explicat că nu are rost. Când se supăra, eu trebuia să rezolv treaba asta.”, au declarat cei doi.

Emanuel și Andreea nu sunt pregătiți pentru un copil

Andreea și Emanuel au discutat la un moment dat despre a avea un copil. Cei doi sunt pe aceeași lungime de undă și nu își doresc în prezent.

„Nici nu cred că suntem pregătiți pentru un copil. Noi încă lucrăm la viața noastră, pur și simplu să ne stabilim din toate punctele de vedere și emoțional, și psihic, și financiar. Noi nu am fi în stare în momentul de față să avem un suflet pe care să îl îngrijim. Încercăm să ne punem bazele noastre. Nici eu și nici ea nu simte. Nu îmi doresc copil, eu încă mă simt un fel de copil. Ea nu pune presiune pe mine cu treaba asta.”, a spus Emanuel, la Culisele Iubirii.

