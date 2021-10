Andreea Ștefănescu și Enzo și-au spus adio, după doar 6 luni de relație. Anunțul a fost făcut chiar de către vedetă: "E oficial"

In articol:

Antonia Ștefănescu și Vincenzo Aiello au format un cuplu timp de o jumătate de an. Chiar dacă au dorit să fie discreți în privința relației și nu s-au afișat prea mult în lumina reflectoarelor, frumoasa blondină și îndrăgitul bucătar păreau că și-au găsit, în sfârșit fericirea.

Totuși, într-un interviu recent, acordat Ciao.ro , Antonia a anunțat că ea și partenerul ei au decis să își vadă fiecare de drumul lui, fără să dezvăluie, însă, motivul despărțirii.

Antonia Ștefănescu și Enzo s-au despărțit

Antonia Ștefănescu nu a avut prea mare noroc în dragoste, după divorțul de fostul soț. Singurul bărbat cu care vedeta s-a afișat de când s-a despărțit de tatăl copilului ei a fost Vincenzo Aiello, de profesie bucătar, care a devenit cunoscut în urma participării la un cunoscut concurs culinar.

Totuși, blondina și bărbatul nu au rezistat prea mult timp împreună, căci Antonia a anunțat recent despărțirea, recunoscând că este din nou singură: "…Nu e oficial…Nu!", a fost răspunsul Antoniei Ștefănescu, la întrebarea dacă mai formează un cuplu cu Enzo. În ciuda afirmațiilor vedetei, Enzo nu a șters încă fotografiile cu fosta lui iubită, semn că bucătarul mai are speranțe în privința împăcării.

"Știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau în viața mea"

Acum, la puțin timp de la despărțire, Antonia Ștefănescu a recunoscut că este deschisă în cazul unei noi relații, însă este mai precaută când vine vorba de alegerea partenerului potrivit: "Eu sunt deschisă la tot ce vine bun și sănătos în viața mea! Nu știu dacă să spun că sunt mai atentă, dar știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau în viața mea. Mă axez mai mult pe mine și pe cel mic, pentru că acolo îmi găsesc liniștea și echilibrul!", a mai spus Antonia Ștefănescu, pentru sursa citată.

Mai mult, vedeta este foarte vehementă atunci când vine vorba de un posibil partener care nu i-ar accepta copilul, pentru că nu este de acord să primească în viața ei pe cineva care nu ar fi capabil să îl iubească pe Ayan: "Nu! Eu trebuie să accept pe cineva, nu altcineva trebuie să mă accepte pe mine și pe copilul meu! În primul rând, trebuie să accept eu pe cineva în viața mea! Îmi iubesc timpul cu mine atât de mult încât, cum le spuneam și prietenelor mele, am un egoism aparte de mult timp încoace, în care nu simt nevoia să mă împart cu nimeni și multor persoane le e greu, fie ei bărbați sau femei, familie, prieteni, să înțeleagă că nu am nevoie și nu vreau să am nevoie de cineva. Nu simt nevoia, simt nevoia să lucrez la mine, să cresc cu mine, să îmi petrec timpul liber cu cel mic.", a încheiat Antonia Ștefănescu, pentru aceeași sursă.