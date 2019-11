Andreea Tonciu a devenit soția lui Daniel Niculecu în urmă cu trei ani, renunțân definitiv la viața pe care o avea inainte de a-și întemeia o familie alături de el. Nu o dată s-a spus că fosta asistenă de televiziune și soțul ei nu au o căsnicie tocmai fericită și că vor divorța. Cu toate acestea, despărțirea nu s-a produs până acum, iar bruneta este sigură că povestea ei de iubire va trece testul timpului.

Andreea Tonciu a recunoscut că se ceară destul de des cu soțul ei, Daniel Niculescu, însă motivele nu sunt niciodată foarte serioase.

, a declarat Andreea Tonciu pentru Click.ro.

Andreea Tonciu și-ar dori să mai apară la televizor

Andreea Tonciu si-a schimbat radical modul de viata in momentul in care l-a cunoscut pe Daniel Niculescu si a ramas insarcinata si, desi viata de sotie si mamica este plina de satisfactii, Andreei ii lipsesc iesirile dese si aparitiile la televizor pe care le avea inainte.

„Să ştii că am fost în depresie! Mă săturasem să am viaţa aia monotonă pe care o aveam. Voiam să ies, ştii cum eram înainte. Mă duceam la filmări, mă duceam la job-uri... Acum să stai închisă într-o casă, am zis că înnebunesc”, a declarat Andreea Tonciu.

Cand a discutat despre aceste probleme cu sotul ei, acesta nu a fost alaturi de ea. Se stia insa ca Daniel Niculescu nu este un fan al aparitiilor publice si al stilului de viata petrecaret pe care il avea sotia lui in anii trecuti.

Bruneta a avut insa replica pentru sotul ei: "Mă duc şi mă angajez pe 20 de milioane, i-am zis. Sincer", a mai povestit Andreea Tonciu pentru Spynews.