Andreea Tonciu a fost concediată de Adriana Bahmuţeanu în aprilie 2009, când amândouă colaborau la emisiunea “La şuetă cu Bahmu”, de la Kanal D. "Andreea Tonciu a rămas fără loc de muncă. Ea a fost concediată de Adriana Bahmuţeanu, a cărei asistentă era în emisiunea “La şuetă cu Bahmu”, pentru că s-a luat la ceartă cu regizorul de platou după ce acesta din urmă ar fi rugat-o să îşi schimbe poziţia şi nu a vrut să prezinte vremea. “Spui vremea sau nu? Bine... ieşi afară! Ieşi, hai ieşi! Fă paşi!”, i-a spus Adriana Bahmuţeanu”, se relata în presa vremii. (vezi cum s-au certat Andreea Tonciu şi Raluca de la Bambi)

“Fata asta era pusă pe harţă tot timpul, se certa cu toată lumea, mai ales în ultima vreme de când se crede mare vedetă. Nu o mai suporta nimeni pe acolo, toţi din emisiune se bucură că au scăpat de ea. Nu făcea nici un efort să înveţe cele câteva cuvinte pe care trebuia să le spună când prezenta “Vremea” în emisiune. Pe deasupra începuse să-i scoată pe invitaţi, seara, pe la Bamboo, trăgea de manelişti pe acolo…Tot timpul spunea că e obosită, pentru că petrecuse toată noaptea. Mie mi-a sărit muştarul ultima, dar deja îi înnebunise pe absolut toţi, nu cred că e cineva cu care nu s-a certat pe acolo. Este o paraşută proastă, cu nasul mare şi fiţoasă”, a declarat Adriana Bahmuţeanu pentru Libertatea.

“Asta e viaţa, mai multe nu pot să comentez… Eu m-am înţeles bine cu Bahmu, ceea ce spune acum e părerea ei. De câteva zile nu mai sunt în stare de nimic, nici măcar să mănânc. Mama e foarte supărată. Nu vreau să mă mai cert cu nimeni, dar aş vrea ca Adriana să-mi demonstreze că am ieşit cu manelişti prin cluburi. De ce mă face paraşută?”, a replicat Tonciu.

“Mi-era foarte rău. Nu m-am simţit bine deloc în ziua aceea. În plus, Bahmu îşi bătea tot timpul joc de mine în emisiune. Nu am mai suportat jignirile în direct, aşa că am preferat să plec”, a mai spus Tonciu. Cu toate acestea, peste câteva luni, în februarie 2010, ele au reluat colaborarea. “Eu nu am fost niciodată supărată pe Adriana. Am dat uitării tot ceea ce s-a întâmplat la vremea respectivă şi am decis să o luăm de la capăt. Mie îmi place la nebunie să fiu asistenta lui Bahmu”, declara Andreea Tonciu care, în prezent, este protagonistă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiune difuzată de Kanal D.