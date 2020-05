Andreea Tonciu a răbufnit pe internet: Nu mai cred în coronavirus!

In articol:

Vedeta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a revenit pe Instagram cu un live, unde a vorbit cu fanii ei. Ea le-a mărturisit că virusul care a făcut ravagii în toată lumea a speriat-o foarte mult la început, dar acum nu mai crede în el.

„Voi credeți, dragilor, în coronavirus? Eu o lună jumate am crezut. Eram panicată, am făcut atacuri de panică. Nici gunoiul nu l-am dus. Mi-am terorizat și copilul. Nu am văzut-o pe bunica și bunicul de o grămadă de timp. Am fost terorizată de acest virus. Fraților, am ajuns la concluzia că este o simplă gripă! Cred că toată România o să aibă această gripă, eu așa consider”, a declarat Andreea Tonciu.

În continuare, bruneta a explicat de ce crede că pericolul acestui virus nu există, ci este o simplă gripă. Ea consideră că în spate se află „strategiile statului”.

„Coronaviurs există, dar e un virus normal. Dacă ești bătrân, normal că te afectează! Stați, dragilor, liniștiți cu coronavirus. Este o simplă răceală care se poate trata cu paracetamol de acasă. Dacă, Doamne ferește, ești bolnav de altceva, poate să fie periculos. E altceva la mijloc, strategiile statului, dar noi să fim sănătoși”, a mai spus vedeta.

În live-ul de pe Instagram, Tonciu și-a întrebat fanii dacă d-abia așteaptă să meargă în vacanțe. Ea este foarte entuziasmată pentru momentul în care se va putea călători din nou. Ea speră să ajungă în septembrie, în turcia, unde vrea să-și facă o nouă operație estetică. Ea le-a dat de înțeles fanilor că nu este o operație la corp, ci la față.

„Eu am un chef nebun să mă duc în vacanță, să o duc pe Rebi în vacanță. O să mă duc la noi în Deltă, iar în septembrie vreau să merg în Turcia. Eu iubesc Turcia. Vreau să mă duc să mă fac mai frumoasă, că îmbătrânesc. Nu la corp, sunt deja slabă”, a declarat vedeta. (Citeste si: Andreea Tonciu, în lacrimi de ziua ei! Ce s-a întâmplat în familia brunetei: "Fiica mea...")