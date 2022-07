Andreea Tonciu, acuzații pe bandă rulantă la adresa lui CRBL! "A vrut să dea în mine!" De la ce a pornit conflictul între cei doi

In articol:

Scandalul dintre Andreea Tonciu și CRBL continuă. După ce au avut numeroase discuții în contradictoriu în cadrul competiției la care au participat, bruneta i-a adus acuzații grave artistului.

Invitată recent la emisiunea "Detectorul de minciuni", difuzată pe canalul de Youtube "theXclusive" , aceasta a afirmat că solistul a fost la un pas de a o agresa în Republica Dominicană.

Andreea Tonciu, despre CRBL: "M-a jignit foarte urât și, crede-mă, chiar a vrut să dea în mine!"

Andreea Tonciu îi aduce acuzații dure lui CRBL, după scandalul izbucnit în Dominicană. Invitată la "Detectorul de minciuni", bruneta nu s-a ferit să-și spună sincer părerea despre fostul ei coleg de competiție. Aceasta l-a descris pe cântăreț ca fiind o persoană rea și agresivă, ba mai mult, a ținut să sublinieze că nu-l consideră un artist în adevăratul sens al cuvântului:

"Oana Radu: Îți place de CRBL ca persoană?

Andreea Tonciu: Nu! Nu! Doamne, iartă-mă! Cum să-mi placă de CRBL? CRBL, din punctul meu de vedere, nu este un bărbat, este un om foarte rău! Se comportă cu femeile extrem de urât!

Oana Radu: De ce? Are și el soție, are și el o fată! De ce s-ar comporta urât?

Andreea Tonciu: Din cauza răutății care persistă în adâncul sufletului lui. Pe bune, deci e un om foarte agresiv.

Oana Radu: Chiar crezi că e un om rău?

Andreea Tonciu: Da. Foarte agresiv și foarte rău. Foarte dur. Până la urmă cine este CRBL? Unul care se joacă cu niște lemne. Eu îți pun ție o întrebare acum. Din punctul tău de vedere CRBL este artist? Eu nu-l consider artist!(...) El se crede superior în fața tuturor. M-a jignit foarte urât și, crede-mă, chiar a vrut să dea în mine.", a declarat Andreea Tonciu, la "Detectorul de minciuni".

"Normal că nu am cum să îl pot numi bărbat pe unul care atacă femeile!"

Întrebată de ce au ajuns ea și CRBL să-și arunce cuvinte grele, Andreea Tonciu a dezvăluit că totul a început în momentul în care a decis să-i ia apărarea unei colege de competiție, în Dominicană:

"Oana Radu: De la ce a pornit conflictul?

Andreea Tonciu: Normal că nu am cum să îl pot numi bărbat pe unul care atacă femeile. A pornit din cauză că eu i-am luat apărarea unei colege, e femeie și mamă ca mine și toată lumea avea ce avea cu persoana aia și am zis: 'Bă, stați puțin, că nu e așa!' Și de aici a început. Dar știi ce mă bucur? Că cel mai mare hate din viața lui și l-a luat cu Tonciu. El ce se aștepta, stai că acum o agit pe asta și stai să vezi ce începe să facă nebuna asta. Am fost foarte chill, foarte calmă, fă-ți talentul, ca să vadă țara ce fel de om ești!", a mai spus Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii amintite.