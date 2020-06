Andreea Tonciu este însărcinată? Vedeta are toate simptomele

In articol:

Andreea Tonciu este însărcinată? Vedeta carismatică de la „Bravo, ai stil! Celebrities” susține că are toate stările specifice uneri sarcini. Într-un interviu pentru Teo Show, Andreea Tonciu a mărturisit că va urma să facă testul de sarcină în câteva zile.

„Astăzi mă simt cât de cât bine, dar de vreo două săptămâni de zile nu sunt în apele mele. Am stări de vomă, amețeli și stând în pandemie prea mult am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea. Exact cum eram cu Rebeca. Dimineața am stărit de vomă, amețeli, obosesc foarte repede. Eu fiind foarte energică mi-am pus semne de întrebare. Urmează să-mi fac testul în câteva zile”, a declarat Andreea Tonciu, la Teo Show.

Andreea Tonciu este însărcinată? Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” își dorește o fetiță

Andreea Tonciu a mărturisit că soțul ei își dorește un băiețel, iar ea încă o fetiță. Mai mult decât atât, vedeta nici nu și-a anunțat soțul că ar putea fi însărcinată, ci vrea să-i facă o surpriză atunci când va afla cu exactitate.

„Deocamdată nu l-am făcut (n. red. testul), dar o să-l fac. Sunt tare curioasă, eu îmi mai doresc o fetiță, dar acum ce vrea Dumnezeu. Nici nu i-am spus. O să aibă o surpriză. Vreau să mă duc direct cu dovada, el își dorea de foarte mult timp. El vrea băiat, eu vreau o fetiță”, a adăugat Andreea Tonciu, pentru Teo Show. (Citeste si: Andreea Tonciu și-a șocat fanii: "Și-au bătut joc de tine cei de la make-up!" Transformarea pentru care a fost aspru criticată)

Andreea Tonciu a răbufnit pe internet: „Nu mai cred în coronavirus! Se poate trata acasă cu paracetamol”

Vedeta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a revenit pe Instagram cu un live, unde a vorbit cu fanii ei. Ea le-a mărturisit că virusul care a făcut ravagii în toată lumea a speriat-o foarte mult la început, dar acum nu mai crede în el.

„Voi credeți, dragilor, în coronavirus? Eu o lună jumate am crezut. Eram panicată, am făcut atacuri de panică. Nici gunoiul nu l-am dus. Mi-am terorizat și copilul. Nu am văzut-o pe bunica și bunicul de o grămadă de timp. Am fost terorizată de acest virus. Fraților, am ajuns la concluzia că este o simplă gripă! Cred că toată România o să aibă această gripă, eu așa consider”, a declarat Andreea Tonciu.

