Andreea Tonciu și-a arătat latura sensibilă, aseară, în cadrul emisiunii „Bravo, ai Stil! Celebrities”. Concurenta show-ului moderat de Ilinca Vandici a izbucnit în plâns după ce a fetița ei, Rebeca, a văzut emisiunea și implicit, valul de jigniri venite din partea Mariei Ilioiu.

Andreea Tonciu, în lacrimi la „Bravo, ai Stil! Celebrities”, după ce fetița ei a văzut-o la tv: „Mami, de ce fata aia rea te face ciocănitoare?”

După ce a primit aprecierile juraților și și-a spus indicativul, Andreea Tonciu nu a mai rezistat și a izbucnit în plâns. Ilinca Vandici a chemat-o lângă ea și a determinat-o să spună ce are pe suflet.

„Eu nu am venit în emisiune să mă cert sau să fac vreun scandal. Eu nu mai pot să fac ce am făcut în trecut pentru că o am pe Rebeca la grădiniță, iar mamele colegelor Rebecăi, când o să vadă că sunt foarte jignită... vă dați seama, oamenii chiar cred.

Am stat acasă cu soțul meu și cu Rebeca, iar fetița mea a văzut ca am fost foarte jignită. Și a spus: 'Mami, de ce fata aia rea vorbește așa de urât ție? De ce te face ciocănitoare?' Și a venit la mine și mă mângâia și spunea: 'Mami, eu pe tine te iubesc. Tu ești cea mai frumoasă'”, a declarat Andreea Tonciu cu lacrimi în ochi, aseară, la Bravo, ai Stil! Celebrities.

Cu toate că nu s-a simțit bine în acele momente, Andreea Tonciu i-a explicat fetiței sale că de fapt totul a fost doar o glumă nevinovată.

, a explicat Andreea Tonciu la testimoniale.