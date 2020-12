Andreea Tonciu, ironii la adresa Alexandrei Ungureanu: „Nu am văzut niciodată așa ceva...”

În ediția de miercuri, 2 decembrie, a emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities, Andreea Tonciu a fost destul de ironică la adresa Alexandrei Ungureanu. Ce i-a spus despre ținute?

Nu mai e o surpriză pentru nimeni să le vadă pe Alexandra Ungureanu și Andreea Tonciu în mijlocul unor discuții aprinse la Bravo, ai stil! Celebrities.

De data aceasta, însă, toți au rămas surprinși când au auzit cât de frumos vorbește Andreea de colega ei de emisiune, mai ales după câteva săptămâni în care scandalul a fost în prim plan între cele două.

Andreea Tonciu a descris ținutele Alexandrei ca fiind extravagante

Deși a fost mai mult ironică decât sinceră, Andreea i-a spus Alexandrei că îi place ținuta ei, dar nu s-a putut abține și a atacat-o puțin, susținând în fața telespectatorilor că nu crede că există cineva care s-ar îmbrăca atât de extravagant precum cântăreața.

Andreea Tonciu și Alexandra Ungureanu, în gală[Sursa foto: Captură KANAL D]

Bruneta a comparat ținutele ei cu cele ale colegei sale, pe care le-a descris ca fiind comerciale și purtabile. (Andreea Tonciu, pusă la colț de Alexandra Ungureanu: „Te victimizezi!” Bruneta a luat foc în platoul emisiunii: „Nu trebuie să aruncați cu pietre și noroi într-o femeie nevinovată!”)

Andreea Tonciu: Eu dacă aș fi purtat ținutele ei, nici nu aș fi știut să le port, nici nu consider că mi-ar sta bine. Sunt foarte extravagante, unele dintre ele, nu toate, dar chiar sunt.

Nu am de ce să fiu eu mulțumită, că ea nu face ținutele pentru mine. Bănuiesc că telespectatoarele care ne primesc nu s-ar îmbrăca așa cum se îmbracă Alexandra. Eu sunt mai comercială, ea e mai extravagantă. Eu am publicul meu, care adoră aceste ținute, iar ea are publicul ei care adoră ținutele ei.

Nu am văzut niciodată așa ceva. Rochie din paiete cu cizme din piele. În locurile în care umblu eu, nu am văzut așa ceva. Draga mea, îmi place că vii cu ceva nou de fiecare dată. Fii atentă. De fiecare dată vii cu ceva nou, să mă surprinzi, și te voi contacta să imi faci și mie o ținută când voi ieși cu soțul meu în oraș

Alexandra Ungureanu: Ce drăgălașă. Dar ce te faci dacă îți fac ținute extravagante?

Andreea Tonciu: Uite, de exemplu, mă văd cu ținuta pe care o porți tu acum, mergând cu soțul meu la muzeu, la Antipa