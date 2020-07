In articol:

Andreea Tonciu își părăsește soțul pentru un alt bărbat? Andreea Tonciu este o personalitate din showbiz-ul românesc cunoscută pentru ieșirile sale acide și firea ei dinamică. Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrites” a făcut întotdeana declarații fără perdea, de aceea a acceptat să răspundă mai multor întrebări personale.

Întrebată dacă a fost vreodată părăsită pentru o altă femeie, bruneta a recunoscut că nici nu și-ar dori să treacă printr-o asemenea situație, chiar dacă a mai fost înșelată în trecut.

„Nu am fost lăsată niciodată pentru o altă femeie, dar înșelată am fost. Cearta a ținut o grămadă timp și l-am iertat. Nu a meritat, să nu faceți asta, fetelor”, a declarat concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrites”.

Andreea Tonciu divorțează? Decizie neașteptată: „Mă recăsătoresc cu...”

Dacă soțul ar înșela-o, Andreea Tonciu a recunoscut că ar băga imediat un divorț. O separere definitivă nu ar putea exista între cei doi pentru că au un copil care îi leagă, pe micuța Rebeca. Însă, frumoasa brunetă a mărturisit în cadrul interviului că s-ar recăsători cu un turc.

„Dacă mă înșală soțul meu, e greu să spun că o să-l părăresc pentru că ne leagă un copil. Dacă vreodată aud că umblă cu vreuna, eu bag divorț direct și mă recăsătoresc cu un turc”, a declarat Andreea Tonciu.

Vedeta carismatică de la „Bravo, ai stil! Celebrities” susține că are toate stările specifice uneri sarcini. Într-un interviu pentru Teo Show, Andreea Tonciu a mărturisit că va urma să facă testul de sarcină în câteva zile. (Citeste si: Andreea Tonciu și-a șocat fanii: "Și-au bătut joc de tine cei de la make-up!" Transformarea pentru care a fost aspru criticată)

„Astăzi mă simt cât de cât bine, dar de vreo două săptămâni de zile nu sunt în apele mele. Am stări de vomă, amețeli și stând în pandemie prea mult am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea. Exact cum eram cu Rebeca. Dimineața am stărit de vomă, amețeli, obosesc foarte repede. Eu fiind foarte energică mi-am pus semne de întrebare. Urmează să-mi fac testul în câteva zile”, a declarat Andreea Tonciu, la Teo Show.

