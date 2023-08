Andreea Tonciu, mai sinceră ca niciodată! A vorbit deschis despre operația de micșorare a nasului: “Mă vedeam urâtă” | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Tonciu este extrem de sinceră și trasparentă. Fanii o iubesc pentru faptul că nu se ascunde și spunr mereu lucrurilor pe nume.

Andreea Tonciu nu regretă că și-a făcut rinoplastie

Andreea Tonciu a recunoscut că nu regretă faptul că și-a micșorat nasul. Bruneta se bucură de aspectul fizic pe care îl are astăzi și chiar plănuiește să își mai facă schimbări.

"Nu regret o secundă că mi-am făcut rinoplastie. Ajunsesm să mă văd urâtă, nu îmi mai plăcea de mine. Am zis că trebuie să îmi schimb nasul, că mă făcea urâtă. De când mi-am făcut nasul, mă văd și eu mai frumușică. Mi-aș mai schimba multe la mine. Ușor ușor vârsta se arată, va trebui să umblu mai ales la ochi. Mie nu îmi place să ies în evidență prin sâni sau altele. Îmi plac femeile naturale frumoase. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu injectată în exces.", a spus Andreea Tonciu.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arăta Bianca Censori înainte să fie „soția” lui Kanye West. Aparițiile sale bizare, criticate intens în prezent| FOTO- stirileprotv.ro

Andreea Tonciu și soțul ei nu mai poartă verighetele

Andreea Tonciu a recunoscut faptul că ea și soțul ei nu mai poartă verighetele. Totuși, are un alt inel pe deget și a explicat de la cine l-a primit.

"Nu este un inel de la soțul meu. Inelul acesta este cumpărat de mama mea, pentru că ea călătorește foarte mult și se duce pe vase de croazieră. Pe fiecare vas de croazieră există magazin cu bijuterii și mamei mele îi plac foarte mult diamantele și mi-a luat acest inel cu diamante, care arată spectaculos și îmi place foarte mult. Tot timpul îl port. Nu observi că nu am verigheta și inelul de logodnă? Nu m-am despărțit de Daniel, Doamne ferește. Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? Mi-a rămas mică, pentru că m-am îngrășat și nu am dus-o la magazin să mi-o fac mai mare. Crede-mă că nici modelul nu îmi mai place și nici inelul de logodnă nu îmi mai place. Verigheta am purtat-o câteva luni, până am rămas gravidă. Nici soțului meu nu îmi mai vine verigheta. Zici că suntem necăsătoriți. Iubirea nu stă într-o verighetă sau un act. Poți să trăiești cu un om mult și bine și să n-ai actul de căsătorie. Adică, pentru mine actul ăla de căsătorie nu mi se pare o mare chestie, doar că cheltui niște bani la nuntă. Dacă nu îți convine ceva poți să divorțezi în secunda 1 și ce ai realizat? Că ai stat și atât. Actul ăla pentru mine nu reprezintă nimic. Este acolo în casă pus.", a declarat Andreea Tonciu, la WOWnews.

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 august 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul real pentru care Dana Roba a plecat de la Mădălin Ionescu din emisiune: "Nu ai cum să rănești o femeie"- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!