Andreea Tonciu, nervoasă de dimineață. Bruneta s-a supărat pe femeile cu botox: „Sunteți vai de capul vostru!”

In articol:

Dis de dimineață, când marea majoritate a oamenilor abia se trezesc, își beau cafeaua și se îndreaptă spre muncă, Andreea Tonciu era deja foarte ocupată.

Vedeta s-a supărat pe fetele „botoxate” așa că a scos telefonul și le-a transmis un mesaj foarte dur direct pe Instagram, pentru a ajunge la cât mai multă lume.

Citeste si: Andreea Tonciu, mesaj neașteptat pentru mama ei: „Mă cuprinde teama c-ai să pleci”. Ce a transmis după ce părinții ei au fost pe punctul de a divorța

Citeste si: „Poate asta e ultima dată” Getuța Sterp cu ochii în lacrimi înainte de nuntă- kfetele.ro

Citeste si: Anunțul făcut de Andreea Marin, după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Nu am regrete deloc”. Ce decizie a luat fosta „Zână a Surprizelor"..- bzi.ro

„Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul”

Sinceră și directă, așa cum o cunoaște o țară întreagă, Andreea Tonciu nu a făcut nici de această dată rabat de la personalitatea sa. Totul a început în momentul în care bruneta se afla în trafic și fredona melodia pe care au lansat-o Smiley și Juno, „Scumpă foc”.

De la numele cântecului și până la avalanșa de păreri a mai fost un singur pas, pe care fosta asistentă TV nu s-a temut să-l facă.

Vedeta este foarte mulțumită că, chiar dacă nu mai are 20 de ani, și-a păstrat în mare parte frumusețea naturală și nu a apelat masiv la operații estetice sau la intervenții de cosmetizare a înfățișării.

Pe de altă parte, bruneta le critică aspru pe tinerele care aleg să exagereze cu aceste proceduri pentru că, spune Tonciu, se poartă naturalețea anul acesta.

„Bună dimineața! Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul. Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?! Cum facem, mă, cu voi? Cum facem, că nu e ok. Și mai și „eu nu fac, eu nu dreg, eu sunt virgină”. Veniți în București să ce? De ce nu stați acolo la voi, de unde sunteți voi? Veniți în București să ce? Eee, eu știu de ce. Lăsați botul ăla. Fiți mai finuțe. Se poartă finețea. Se poartă de mult, dar na. Vă dau și eu ca sfat, în 2023 să fiți mai finuțe. Ce-ar fi să vă dezumflați toate? Ar fi ceva să vă dezumflați toate, să nu mai stați în botul ăla. Nu se mai vede fața de botul ăla. Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru!”, a transmis Andreea Tonciu, pe InstaStory.

Citeste si: Andreea Tonciu, la un pas de comoție cerebrală! Vedeta de televiziune a trecut prin clipe de groază: „Am crezut că mor. Eram desfigurată”. Ce i s-a întâmplat?