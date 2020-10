Andreea Tonciu o acuza pe Alexandra Ungureanu ca o “copiaza”!

In editia din aceasta seara, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, pe langa unele derapaje vestimentare si critici in materie de styling, iata ca “razboiul” divelor se muta in alta “tabara”.

Andreea Tonciu o acuza de Alexandra Ungureanu ca se inspira prea mult din tinutele purtate de ea in fiecare editie de la “Bravo, ai stil! Celebrities”. Mai mult, Andreea Tonciu insinueaza ca Alexandra Ungureanu este ajutata de specialisti in moda, in competitie, explicand “traseul hainelor”.

“Aceasta varianta (n.r. purtata de Alexandra Ungureanu in aceasta editie)am vazut-o, dar am ales-o pe cealalta. Alexandra Ungureanu m-a copiat, imi copiaza stylingul, tinutele”, spune Andreea Tonciu.

Cum se apara Alexandra Ungureanu si care este parerea juratilor cu privire la outfitul prezentat de aceasta veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata la ora 23:00, la Kanal D!