Andrei Bănuță a trăit o adevărată dramă! Cântărețul și-a pierdut fratele, iar mai apoi sora: ”Nu știu să descriu ce au simțit părinții mei”

Andrei Bănuță a fost prezent în emisiunea ”În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, unde a făcut mărturisiri dureroase despre viața lui personală. Cântărețul a vorbit despre greutățile prin care a fost nevoit să treacă în urmă cu câțiva ani, atunci când și-a pierdut fratele, iar mai apoi sora vitregă.

Artistul a fost foarte încercat de viață, însă n-a renunțat și a făcut față cu brio clipelor grele prin care a trecut.

Andrei Bănuță, mărturisiri dureroase despre familia lui

Andrei Bănuță a povestit, cu ochii în lacrimi, despre momentele grele cu care s-a confruntat în viață. Acesta a descris cum fratele lui s-a stins din viață la vârsta de 12 ani, pentru că suferea de o boală cumplită. În urmă cu doi ani, Andrei și-a pierdut și sora vitregă. Acesta se întreabă cum tatăl său a rezistat acestor dureri imense, de a-și pierde doi copii.

”Am avut un frate bun. Eu mai am încă trei frați vitregi, mă rog, mai am doi dintre ei. Și un frate bun. Pe fratele meu bun l-am pierdut când eu aveam 6 ani și el 12, pentru că la naștere s-a întâmplat ceva, nimeni nu știe exact ce și a suferit de o boală incurabilă, ce i-a afectat vorbirea, gândirea, tot ce însemna...el a fost o legumă timp de 12 ani, părinții mei au încercat, l-au dus în străinătate, au făcut sacrificii să-l facă bine, însă nu s-a putut. Atunci aveam 6 ani, nu aveam ce să înțeleg, eram un copil, știm doar să mă joc și să mă duc la grădiniță și să cânt. Acum, în schimb, când am crescut, nu știu să descriu ce au simțit părinții mei. Eu am mai avut o soră, dintre acești trei frați vitregi, pe care am pierdut-o acum doi ani. Tatăl meu a pierdut atâția oameni dragi, pentru asta e mai mult decât erau, e un altfel de Dumnezeu al meu”, a mărturisit Andrei Bănuță, în emisiunea lui Mihai Ghiță.