Andrei Bănuță, cu ochii în lacrimi: ”Am învățat să pun gene pentru că mama nu mai avea”. Mărturisiri dureroase despre moartea mamei lui

Andrei Bănuță a trăit o adevărată dramă! Cunoscutul artist a avut parte de momente foarte grele în copilărie, atunci când a aflat că mama lui suferă de cancer la sân. Cântărețul a suferit enorm pentru că cea care i-a dat viață a murit mult prea devreme. Acesta a rămas fără mamă la o vârstă fragedă, atunci când toți copiii au nevoie de un sprijin în viața lor.

Andrei a povestit, cu ochii înlăcrimați, prin ce chinuri a trecut mama lui din cauza chimioterapiei.

” Mama a fost bolnavă de boala secolului. A avut o tumoră de natură malignă la sân, ulterior a metastazat, am încercat noi împreună cu ea să rezolvăm problema. Dumnezeu a decis că este suficient pentru ea aici. A știut despre ce ea vorba, eu am fost cu ea. Tata era ocupat să facă bani pentru tratamente, controale, în România totul e foarte scump. Nimeni nu-ți suportă chestiile astea. Nu e un reproș, e o realitate. A trebuit să funcționăm împreună, eram o familie, suntem o familie. În timpul în care tata trebuia să meargă să facă bani, eu mergeam cu mama. O lungă perioadă, mama nu a vrut să accepte. A încercat să se vindece prin tot felul de medicini alternative. Nu s-a operat din prima, nu a vrut să-și piardă strălucirea cumva. Mi-a zis odată că o să-i cadă părul de la chimioterapie, a zis că îi e teamă că viața ei și a noastră s-ar putea schimba. A spus că alege să-și ducă boala demn decât să-și sperie copilul cu părul căzut de la chimioterapie. Aveam 12 ani”, a povestit Andrei Bănuță, în emisiunea ”În Oglindă”.

Andrei Bănuță [Sursa foto: Captură YouTube]

Andrei Bănuță, mărturisiri dureroase

Cântărețul spune că a învățat să facă toate treburile casei, așa cum le făcea mama lui.

A învățat cum să pună gene false sau cum să-i facă manichiura mamei lui, pentru ca aceasta să nu-și piardă strălucirea.

”Am învățat să gătesc, să fac curat, am învățat să pun gene false pentru că mama nu mai avea gene, am învățat să o dau eu cu ojă pentru că îi tremura mâna de la citostatice, am învățat să fac tot ce făcea și ea. Pentru că mama mea era o femeie absolut superbă”, a mai spus acesta.