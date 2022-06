Andrei Bănuță și Serena s-au întâlnit în „Orașul Iubirii”: „Este o piesă foarte specială” - VIDEO

După ce au făcut furori cu „ Mon Ami (RaTaTa) ”, Andrei Bănuță și Serena au decis să-și surprindă din nou fanii. Cei doi artiști au lansat vineri, 3 iunie, „ Orașul Iubirii ”, o poveste de dragoste de-o vară, în versuri. Atât Andrei, cât și Serena, sunt mai mult decât încântați de noua lor piesă, fiind una foarte specială, conform declarațiilor.

Andrei Bănuță și Serena s-au întâlnit în „Orașul Iubirii”

Andrei Bănuță: „ Am scris-o într-o seară, la un pahar de vin fiert”

„Piesa aceasta este una foarte specială pentru mine și Serena. Am scris-o într-o seară, la un pahar de vin fiert, prin ianuarie, cu un instrumental de pe YouTube. Am simțit că are o energie aparte și am tot cântat refrenul piesei zile la rând și atât eu, cât și Serena, nu ne mai săturam de ea. Am zis că dacă « Mon Ami (RaTaTa) » a fost o piesă iubită, să lăsăm și piesa noastră în limba română, de această dată, să atingă sufletele publicului. Scriem foarte bine împreună muzică, cântăm cu drag și așa a ieșit « Orașul Iubirii ». Dacă ajunge la voi piesa asta, noi nu putem decât să ne bucurăm mult și să vă mulțumim 🙏🏻❤️‍🔥”, a declarat Andrei Bănuță.

„« Orașul Iubirii » este una dintre cele mai frumoase piese pe care le-am scris alături de Andrei până în momentul de față. O melodie de vară, cu un videoclip filmat la malul mării, sperăm din suflet să vă placă atât de mult precum ne place și nouă. Să iubiți din toată inima și să nu uitați să arătați asta”, a declarat și Serena.

CREDITE

Andrei Banuta x Serena – Orasul Iubirii

Muzica: Paul Iorga, Alex Bolero, Diana Serban, Andrei Banuta, Adrian Radu

Text: Andrei Banuta, Diana Serban

(C) & (P) 2022 Mattman Music/ Roton Music

ORAȘUL IUBIRII