Andrei Ciobanu dezvăluie ce s-a întâmplat cu Culiță Sterp, după ce a fost eliberat din arest, în urma accidentului rutier: "Primește mustrări de la toți apropiații, mai ales de la mama lui" | EXCLUSIV

Culiță Sterp a dat primele declarații după ce a fost protagonistul unui accident la Cluj, în urma căruia s-a ales cu un dosar penal în care este cercetat pentru o serie de infracțiuni, printre care vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și plecarea de la locul faptei.

Andrei Ciobanu, primele declarații despre accident, în calitate de prieten al lui familiei Sterp

La o săptămână de la accident, Culiță Sterp a ținut să facă o filmare în care și-a cerut iertare tuturor și, în special lui Marius, băiatul aflat în mașina tamponată de autoturismul cântărețului. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, declarațiile lui Culiță Sterp au fost susținute și comentate, cu detalii, de Andrei Ciobanu, un apropiat al familiei Sterp, care a mers pe ideea că din toată această situație, fiecare trebuie să învețe o lecție, și mai ales Culiță.

Andrei Ciobanu este un prieten vechi și bun de-ai familiei Sterp. Acesta a intrat în direct și a discutat cu noi despre situația lui Culiță. Și în momentul jafului, tot Andrei Ciobanu a fost cel care a oferit detalii exclusive despre ceea ce se întâmplase cu adevărat.

Acum relatează cum privește întreaga familie a lui Culiță toată situația și de ce el a ales să nu vorbească cu prietenul lui, în aceste momente grele.

"Eu nu i-am sunat, pentru că la un moment dat a zis sora lui într-un story că le mulțumește tuturor celor care au avut grijă de ei și s-au interesat de starea lor. Eu la vârsta mea de 31 de ani am considerat că atunci când se întâmplă un moment tragic, neplăcut în viața cuiva, mai ales o persoană publică, cred că principal pentru el este familia și clar își primește mustrările de la apropiații lui, mai ales de la mama lui. Când greșești, e bine să te mai mustre lumea, să îți spună că nu a fost bine. Când te agasează toată lumea, chiar și prietenii cu telefoane, cred că mulți au sunat și din curiozitate. Eu nu sunt curios, sper doar să fie bine. Am vrut să îi dau un pic de răgaz și poate la un moment dat o să și discutăm despre asta dacă o să îi facă plăcere și o să vrea să povestească. Am căzut de cuviință să nu îl sun și să nu îl stresez și eu.", a declara Andrei Ciobanu.

Andrei Ciobanu, despre fuga lui Culiță de la locul accidentului: "S-a speriat"

Deși nu cunoaște situația din interior, în calitate de prieten și observator, Andrei Ciobanu a încercat să justifice fuga de la locul accidentului. Ba mai mult a comentat și faptul că artistul a avut târziu un discurs după cele întâmplate, în care să își spună punctul de vedere.

"El este un om asumat și momentul când s-a dedicat oamenilor și publicului, cred că și-a dedicat viața întru totul și la bine și la greu.(...) Cel mai rău este când faci o greșeală, pentru că el nu are un trecut în chestia asta, nu are alte dosare penale, totul cred că a fost foarte neprevăzut. Faptul că a fugit de semnalele polițiste, nu vreau să îl scuz, dar poate că s-a speriat, poate că nu a văzut, poate că a intrat în panică. Sunt multe lucruri care ni se pot întâmpla tuturor.(...) Lui Culiță i-a fost greu să iasă după cele întâmplate, dar nu ascunde nimic sub preș. El e puternic, sunt o familie puternică, sunt uniți și o să fie același Culiță.", a mărturisit Andrei Ciobanu, la Online Story.

