Andrei Ciobanu, războinicul din primul sezon Survivor România, în culmea fericirii! E fetiță: ”Îngerașul nostru trimis de mama”

Andrei Ciobanu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din primul sezon Survivor România! Fostul războinic a avut o relație amoroasă cu colega lui de echipă, Karina, însă din păcate finalul nu a fost unul fericit. După ce și-au trăit povestea de dragoste și în afara competiției fenomen de la Kanal D, cei doi războinici ai primului sezon Survivor România 2020, s-au despărțit.

Când nimeni nu se aștepta, Andrei Ciobanu și Karina au hotărât că este mai bine să meargă fiecare pe drumul lui. Recent, fostul războinic de la Survivor România 2020 a avut probleme de sănătate, fiind internat la Spitalul Județean din Bacău.

” Nu știu ce se întâmplă cu mine de câteva zile! Vineri, mi-a fost foarte rău și a trebuit să chem Salvarea de două ori acasă. Cum niciun medicament nu a funcționat, am fost dus la spital, la Urgențe și internat imediat. Inițial, mi-am revenit un pic, însă marți, am trecut prin cel mai critic moment din viața mea.

Am crezut că nu am să îmi mai revin niciodată. Încă de la 3.00 dimineața, am făcut febră și până la 12 noaptea, atunci când am ajuns la aproape 40 de grade, nu mi-a scăzut deloc. În ciuda faptului că mai bine de cinci asistente au venit permanent la patul meu cu cearșafuri umede, reci, să mă înfășoare în ele și să îmi scadă temperatura, nimic nu funcționa. Abia după ce antibioticele mi-au fost administrate în doze de șoc, mi-am revenit cât de cât. Azi, îmi este puțin mai bine, sper să îmi revin încet, încet, dar frica mi-a rămas, mai ales că medicii nu au găsit cauza bolii mele”, a declarat războinicul, acum puțină vreme, pentru kfetele.ro

Andrei Ciobanu, în culmea fericirii

Andrei Ciobanu este mai fericit ca niciodată, după ce și-a văzut pentru prima dată nepoțica.

Fostul războinic de la Survivor România 2021 a postat și o fotografie emoționantă, pe contul lui de Instagram, alături de un mesaj:

Andrei Ciobanu și nepoțica lui[Sursa foto: Instagram]

” Asa este! Sa fie sanatoasa si mereu vesela!/ Ce nepoțică foarte frumoasă ai, Andrei! Felicitări, surorii tale pentru această minune care vi s-a adus pe lume! Multă sănătate să aveți tu, sora ta, fetița și toți cei dragi vouă! Să vă bucurați de ea și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți/ Scumpete❤️❤️❤️sa va traiasca si sa fie sanatoasa❤️❤️❤️”, sunt doar câteva comentarii venite din partea internauților.