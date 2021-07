Andrei Dascălu câștigă colanul de imunitate în a doua semifinală de la Survivor România 2021. „Am început să cred în Dumnezeu!”

Andrei Dascălu 22:03, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Andrei Dascălu câștigă imunitatea în cea de-a doua semifinală de la Survivor România și va avea parte de un consiliu liniștit.

Andrei Dascălu câștigă colanul de imunitate la Survivor România

Andrei Dascălu se califică în etapa următoare și este mai aproape de marea finală Survivor România. „Mă bucur că mi-am asigurat locul printre ultimii trei și că mai am încă o șansă pentru a intra în finală.

Citeste si: Zanni, prima reacție după ce Elena Marin a părăsit Survivor România! „A fost o femeie puternică, nu mă bucur că a plecat”

Încerc să mă motivez, să mă ridic singur, să îmi spun că dacă am pierdut două puncte pot să mă ridic. Am fost cu moralul la pământ după ce am pierdut primele puncte, dar mă bucur că mi-am revenit. Sper să câștige Marius al doilea colan de imunitate. Sunt foarte fericit, aștept să se lupte colegii mei și să vedem cine va câștiga”, a spus Războinicul.

„M-am rugat înainte de fiecare intrare, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Cred că am început să cred în Dumnezeu mai mult de când sunt la Survivor. M-am descurajat după primul joc, dar am reușit să mă calibrez apoi”, a mai spus Andrei Dascălu.

Zanni, favorit la câștigarea competiției Survivor România 2021

Deși casele de pariuri au anunțat concurentul cu cele mai mari șanse la câștigarea trofeului, marea finală se anunță plină de suprize și nu trebuie ratată. Zannidache este favoritul la pariuri pentru câștigarea competiției Survivor România, iar acesta ar putea lupta pentru marele premiu cu Marius Crăciun, arătau casele de pariuri pe 1 iulie.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Citeste si: Elena Marin, mărul discordiei între Războinici la Survivor România. Maria Chițu, reproșuri acide la adresa colegilor săi după eliminarea coregrafei: „Alții au încercat strategii!”

Casă pariuri 1

Zanni – 2.50 M

arius Crăciun – 4.00

Andrei Dascălu – 6.00

Maria Chițu – 8.00

Casă pariuri 2

Zanni – 2.30

Marius Crăciun – 4.00

Maria Chițu – 6.00

Andrei Dascău – 8.00

Deși protejatul lui Alex Velea este considerat concurentul cu cele mai multe șanse de a câștiga competiția din Republica Dominicană, telespectatorii sunt cei care decis deznodământul celui de-al doilea sezon. Așa cum s-a întâmplat de multe ori de la debutul concursului în luna ianuarie a acestui an, pot exista răsturnări de situație uimitoare.