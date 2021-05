Andrei Dascălu de la Survivor România 2021, mărturisire dureroasă. De ce nu i-a spus niciodată mamei sale că o iubește. „Nu o iau în brațe!”

In articol:

Victoria fabuloasă din meciul de comunicare de la Survivor România le-a dat prilejul Războinicilor să-și vadă mamele după două luni de competiție.

Andrei Dascălu, mărturisire dureroasă la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au câștigat unul dintre cele mai dorite premii la Survivor România. Cu ocazia zilei de 8 Martie, Războinicii primesc mesaje video de la mamele lor sau de la persoanele care reprezintă figuri materne din familiile acestora.

Mama lui Andrei Dascălu îi transmite fiului ei să fie puternic și să dea tot ce are mai bun pentru a rămâne cât mai mult timp în competiție. Mai mult, femeia îi dă un sfat Războinicului și îi spune să se concentreze mai bine la probele de îndemânare.

„Scumpul meu băiat, suntem mândri de tine, îți simțim lipsa, să nu te îngrijorezi pentru că toți de acasă sunt bine. Știm că este foarte greu, dar îți ținem pumnii și te încurajăm. Ne este foarte dor de tine, dar te așteptăm acasă la finalul emisiunii. Să fii mai concentrat pe finalul traseului și să arăți că ești un Războinic, un luptător și un campion cum te știm noi. Te îmbrățișăm cu drag”, este mesajul pe care l-a primit Andrei Dascălu de la mama sa.

Andrei Dascălu, declarație de iubire pentru mama lui la Survivor România

După ce vede imaginile cu mama lui, Războinicul face o afirmație care îi surprinde pe colegii săi. Andrei Dascălu susține că nu i-a spus niciodată femeii care i-a dat viață că o iubește. Deși spune că nu a avut curajul să o facă până acum, concurentul i-a făcut o declarație de iubire în direct.

Mai mult, concurentul promite că se va schimba și îi va arăta mamei sale cât de mult o prețuiește în realitate. „Eu nu i-am spus niciodată că o iubesc. Nu am avut tupeul, dar cu ocazia asta la Survivor vreau să-i spun că o iubesc foarte mult, pe ea, pe taică-miu și pe sora mea.

Ei sunt pricipalii pentru mine, cei mai importanți din viața mea. De acum înainte voi trage și mai mult, mă voi concentra cum a spus. Vouă va spun, iubiți-vă părinții cât mai sunt, când nu o să mai fie o să va pară rău.

Nu am avut curajul, nu sunt genul să-i spun că o iubesc sau să o iau în brațe sau să o pup. Acum îmi pare rău că nu am făcut treaba asta înainte și o să o prețuiesc mai mult pe ea. O s-o fac de câte ori o să am ocazia, pentru că știu că o facefericită. O să mă schimb și o să vadă și ea”, a spus Andrei Dascălu la Survivor România.

Andrei Dascălu, campion la box în Anglia

Războinicul în vârstă de 22 de ani este din Constanța și este boxer. La 2 ani a plecat din țară împreună cu părinții, care s-au stabilit în Turcia pentru următorii patru ani. Când avea vârsta de 7 ani, familia lui a decis să se mute în Spania, acolo unde Andrei Dascălu a făcut cunoștință cu sportul de performanță.

De la 11 la 21 de ani a făcut box în liga amatorilor și la 22 a intrat în liga profesionistă. El este campion pe sudul Angliei și este în top 10 la categoria lui. În ce privește viața amoroasă, tânărul este în prezent singur și mărturisește că persoanele care îi sunt cele mai dragi sunt părinții lui, bunica și sora acestuia. Dacă va câștiga marele premiu Survivor România 2021, Andrei Dascălu intenționează să doneze o parte din câștig, iar o parte din acesta o va da părinților săi.