Andrei Dascălu de la Survivor România dă cărțile pe față! Care a fost, de fapt, motivul despărțirii dintre el și Roxana Ghiță: „Nu avea...”

Roxana Ghiță și Andrei au avut o chimie instantă. Încă de la prima apariție a tânărului la Survivor România între cei doi s-a înfiripat ceva, care, însă, nu a durat prea mult timp, căci fosta Războinică a trebuit să părăsească emisiunea pe fondul unor probleme de sănătate.

După ce a ajuns în România, Roxana Ghiță părea că l-a dat uitării pe finalistul Survivor România, ea și fostul ei iubit, Rareș, au decis să mai dea relației lor o șansă, așa că au redevenit un cuplu. Totuși, lucrurile nu au durat foarte mult între cei doi, căci imediat după ce competiția fenomen de supraviețuire de pe Kanal D a luat sfârșit, Roxana Ghiță și Andrei Dascălu s-au regăsit și au început o relație.

„ Nu am avut nicio relatie in competitie sau asa ceva. Cand a venit Andrei, toata lumea mi-a zis ca mi s-a schimbat vibe-ul. Treceam printr-o perioadă grea, Marilena plecase, erau certuri in camp... si a venit Andrei. Tot il asteptam pe Andrei si dupa nu a intrat Andrei. Stiu ca atunci cand a intrat chiar m-am bucurat pentru ca noi aveam nevoie de intariri la baieti”, a declarat Roxana Ghiță pentru WOWbiz.ro,

în urmă cu ceva timp.

Totuși, la scort timp, pe când Andrei Dascălu se afla la un eveniment la mare, a apărut alături de Maria Chițu, iar la scurt timp Roxana Ghiță nu i-a mai răspuns la mesaje și și-a șters și contul de Instagram.

Despărțirea a fost confirmată de fostul Războinic, care acum face noi dezvăluiri despre motivul care a dus la separare.

Ce nu a mers în relația lui Andrei Dascălu cu Roxana Ghiță

La scurt timp de la despărțire, fostul Războinic a dezvăluit că simțea că Roxana Ghiță nu este chiar persoana potrivită pentru el, însă nimeni nu știe care a fost momentul care dus la ruptura dintre ei. Pe rețelele de socializare, Andrei Dascălu este foarte activ și nu trece prea mult timp fără să nu posteze. Nu este nimic ieșit din comun nici faptul că adesea organizează sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru a le satisface internauților toate curiozitățile.

În urmă cu câteva ore, un fan i-a pus întrebarea lui Andrei Dascălu: „De ce te-ai despărțit de Roxana Ghiță?”

„Relația nu avea viitor”, a scris Andrei Dascălu pe rețelele de socializare.