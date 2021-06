Andrei Dascălu este în premieră favoritul publicului la Survivor România 2021. „Sunt în șoc, nu mă așteptam vreodată!”

Andrei Dascălu de la Războinici 19:55, iun 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

Pentru prima dată de la intrarea sa în competiția Survivor România, Andrei Dascălu este favoritul publicului. Războinicul întrerupe seria săptămânilor consecutive în care Albert Oprea a fost cel mai votat concurent de oamenii de acasă.

Andrei Dascălu este favoritul publicului la Survivor România

Războinicul este uimit de susținerea pe care i-au arătat-o telespectatorii și declară că nu s-a așteptat niciodată să fie favoritul publicului din echipa albastră.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu

Andrei Dascălu le promite susținătorilor săi că nu îi va dezamăgi și va da totul pe traseele din Dominicană, pentru a-i face mândri de el. Voturile primite îl motivează pe Războinic, care pare mai determinat ca niciodată să ajungă cât mai departe în competiția Survivor România.

„Îmi bate inima foarte tare, nu mă așteptam la așa ceva. Este un lucru mare pentru mine, nu mă așteptam să ies favorit. Locul 1 este un lucru foarte mare. Mulțumesc oamenilor care m-au votat, care mă susțin. Mulțumesc constănțenilor mei care sunt alături de mine. Nu mă așteptam vreodată să ies favorit în această competiție.

Încă sunt în șoc un pic, sunt șocat. Mulțumesc din suflet tuturor, apreciez foarte mult. Recunosc că am avut o săptămână proastă, dar cu această săptămână că am ieșit pe locul 1 mă motivează foarte tare și cu siguranță voi dovedi și mai mult pe traseu. Sunt în șoc, nu mă așteptam.

Îmi cer scuze că mă repet. Le mulțumesc din suflet oamenilor și sper să fie alături de mine în continuare și tot ce voi face aici va fi dedicat lor, pentru că mi-au demonstrat că sunt alături de mine și merită chestia asta. Voi da tot ce am mai bun și sper să-i fac mândri”, a spus Andrei Dascălu.

Echipa Războinicilor

Albert Oprea, nominalizat spre eliminare la Survivor România

Din postura de favorit al publicului, Andrei Dascălu este nevoit să propună pentru eliminare un băiat din echipa Războinicilor. El spune că nu l-ar putea vota niciodată pe prietenul său din competiție, Marius Crăciun, și îl nominalizează pe Albert Oprea.

„Știu că trebuie să nominalizez unul dintre băieți, asta e chestia nasoală. Motive nu cred că mai sunt, din motive sportive nu aș putea nominaliza pe nimeni de aici. Nu am nimic cu această persoană. Doar că nu-mi pot vota fratele. Această persoană cred că este în top, pentru că a fost favorit. Pe Marius nu o să-l pot nominaliza, iar pe cine voi nominaliza este Albert. Sper să nu se supere, cred că este în top și nu are șanse să iasă în seara asta din competiție”, a spus Andrei Dascălu.

Albert Oprea de la Războinici

Albert Oprea înțelege votul primit din partea colegului său și susține că nu are emoții pentru această seară. „E normal, nu am ce să-i spun lui Andrei. Dacă aș fi fost în locul lui, la fel nominalizam. Sunt ok cu alegerea lui, nu am niciun sentiment. Aștept deznodământul din seara asta și sper că oamenii au văzut ce s-a întâmplat în săptămâna asta. Am mai fost nominalizat de foarte multe ori și sunt obișnuit cu asta. Votul lui Andrei e corect”, susține Războinicul.

În cursa pentru votul publicului sunt Adelina Damian, Maria Chițu și Albert Oprea. Unul dintre Războinici va fi eliminat la finalul serii.