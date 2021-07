Andrei Dascălu este primul finalist de la Survivor România 2021. Zanni intră la votul publicului cu Marius Crăciun

Andrei Dascălu 23:00, iul 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Primul concurent care se califică în finala Survivor România 2021 este Andrei Dascălu din echipa Războinicilor.

Andrei Dascălu este primul finalist de la Survivor România. Marius Crăciun și Zanni intră la votul publicului, care va decide cine este cel de-al doilea finalist al competiției din Dominicană.

„Încă încerc să asimilez victoria, e un lucru foarte mare, cred că cea mai mare realizare de până acum. Azi am știut că vor fi ultimele intrări și am spus că void da totul. Am fost consitne tca va fi foarte greu. m-am subestimat puțîn, că de fiecare dată. Nu am crezut că voi câștiga, dar eram sigur că voi da totul. Mă bucur că am ajuns până în finală pe propriile mele puteri, cea mai mare frică a fost să nu îi dezamăgesc pe cei de acasă, să nu dezamăgesc familia. Știu că mi-am făcut familia mândră. Le mulțumesc celor de acasă, fără ei nu aș fi ajuns aici, le mulțumesc foștilor colegi, am primit toată energia de la fiecare. Dacă la început am avut emoții, când am intrat pe traseu a fost o schimbare totală. Am luptat pentru mine, dar am luptat și pentru ei. Sunt foarte fericit, încă încerc să asimilez chestia asta, sunt în șoc”, a spus Andrei Dascălu.

„Am fost conștient că atunci când mă voi lupta cu Zanni va fi foarte greu, meciurile noastre au fost mereu foarte strânse, la fel va fi și acum. Știu că are foarte mare susținere, dar sunt mândru de mine că am ajuns până aici. Sunt recunoscător publicului care m-a adus până aici. Degeaba ești un sportiv bun dacă nu ești votat de cei de acasă, dacă nu ai un public al tău. Le mulțumesc din suflet că au fost alături de mine și că m-au ajutat să ajung până aici. Mereu am încercat să fiu cum sunt eu în viață mea de acasă.

Înainte să vin aici am vorbit cu antrenorul meu și mi-a spus că atuul meu este disciplina și să fiu la fel și aici, să nu încerc să par ceea ce nu sunt. Exact asta am făcut și sunt mândru că am reușit să ajung în finală. Mă bucur că am făcut lumea fericită. De când am ieșit pe locul doi, acum câteva luni, am simțit că am o datorie imensă față de cei de acasă. Niciodată nu am crezut că voi ajunge la Survivor, chiar dacă mi-am dorit din suflet. Când am văzut că am susțînători, am zis că trebuie să dau mai mult. Nu am crezut că pot să am atâția susținători, in afară de familie. Tot ce a ținut de mine am făcut, am ajuns aici pe criterii sportive. Acum rămâne la decizia publicului. Oricine va ieși câștigător, eu voi fi împăcat cu mine. Vom vedea cum se va desfășura la finalul Consiliului”, a mai spus Andrei Dascălu.

Zanni este finalist la Survivor România 2021. „Recunoștința mea a atins cote maxime!”

„Am dat tot ce am putut, mai mult de atât nu puteam. Își merită locul în finală Andrei, e foarte bun. Accept că m-a bătut, dar cu greu. Îmi doream foarte mult să câștig, să port și eu colanul, că nu prea port eu coliere de fel. Am reușit să câștig primul joc, al doilea a fost foarte greu. Mă bucur că am avut energia pentru a finaliza toate traseele. Sunt rupt, mă bucur că sunt întreg, că am ambele picioare sub mine, că nu m-am rănit, nu m-am julit. Mă bucur că a fost echipa lângă mine. Nu am nimic de zis, fără ei eram la fel ca ieri. Dar ați văzut că se ferea de mine cubul ăla. Nu pot să mint că nu sunt supărat, sunt supărat pe mine, nu am nimic de zis”, a spus Zanni.

Cine este Andrei Dascălu, finalistul Survivor România

Andrei Dascălu din Costanța a cucerit oamenii de acasă prin atitudinea sa echilibrată și performanțele sportive pe traseele din Dominicană. În vârstă de 22 de ani, Războinicul s-a calificat în marea finală Survivor România și luptă pentru trofeul emisiunii.

Pe când avea doar 2 ani, părinții săi au decis să se stabilească în Turcia pentru următorii patru ani. El s-a reîntors în țară pentru scurt timp și la 7 ani familia acestuia s-a mutat în Spania, unde concurentul și-a început cariera sportivă.

De la 11 la 21 de ani Andrei Dascălu a făcut box în liga amatorilor și la 22 a intrat în liga profesionistă. Este campion pe sudul Angliei și este în top 10 la categoria lui în Anglia.

Marius Crăciun intră la votul publicului la Survivor România

Marius Crăciun ratează calificarea în etapa următoare și e nevoit să se bazeze pe votul publicului pentru o șansă la marele premiu.

„Aveam impresia că uneori traseul e de partea mea, alteori nu, îmi doream foarte mult să ajung în finală. Atât am putut astăzi, asta a fost, nu am apucat să îl felicit pe Zanni că s-a calificat primul. Îl felicit și pe Andrei”, a declarat Marius Crăciun.

