Bianca Comănici și Andrei Dascălu au fost fotografiați, recent, unul în compania celuilalt! Frumoasa prezentatoare și finalistul de la Survivor România 2021 sunt în relații bune, de prietenie în acest moment, și au ținut să le răspundă la curiozități, tuturor celor care îi urmăresc în mediul online.

După ce Bianca a explicat faptul că este singură și nu are o relație în momentul de față, internauții i-au pus întrebări cu privire la Andrei de la Survivor.

Frumoasa brunetă a ținut să clarifice lucrurile și fără să dea nume și să-l implice în discuții, Bianca a vorbit despre faptul că a fost în cunoaștere avansată cu un tânăr, însă cu care nu ar fi avut o relație. Ba mai mult decât atât, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a dezvăluit că a rămas prietenă cu tânărul respectiv, după ce și-au lămurit toate neînțelegerile.

” Va rog din suflet sa nu-i mai trimiteti mesaje, nu stiu daca ii trimiteti sau nu, cert este ca ma deranjeaza mult lucrul asta, pentru ca eu de asta nu am vrut sa-i spun numele, fiindca nu mi-am dorit sa primeasca mesaje incontinuu despre mine. Asa cum am zis si pe live, imi doresc din suflet sa fie fericit, asa cum sunt si eu. Daca eu nu am dat nume, nu am spus despre cine este vorba pentru ca ulterior am discutat cu el si am lamurit anumite neintelegeri. Sa intelegeti si voi ca asa am decis amandoi si am ramas prieteni”, a fost rugămintea Biancăi.

Bianca si Andrei [Sursa foto: Instagram]

Andrei Dascălu, prima reacție după ce a fost surprins alături de Bianca Comănici

Finalistul de la Survivor România 2021 a făcut un live pe Instagram, seara trecută, unde a fost bombardat cu întrebări despre frumoasa brunetă. Și astăzi, când Andrei a decis să le răspundă internauților la anumite curiozități, sportivul a remarcat că foarte multe întrebări sunt despre prezentatoarea de la WOWbiz.ro

Andrei Dascălu, prima reacție [Sursa foto: Instagram]

