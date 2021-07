Andrei Dascălu se califică în a doua semifinală la Survivor România 2021. Zanni, Elena Marin și Maria Chițu sunt în pericol de eliminare 

Andrei Dascălu 23:18, iul 8, 2021 Autor: Loredana Dobre

Marius Crăciun și Andrei Dascălu și-au adjudecat locurile în ultimii patru concurenți de la Survivor România. Cei doi s-au calificat în semifinala competiției de vineri, 9 iulie.

Andrei Dascălu se califică în semifinala de vineri la Survivor România 2021

Războinicul este fericit că alături de prietenul său cel mai bun, Marius Crăciun, va avea parte de un consiliu liniștit în această seară la Survivor România. În cursa pentru votul publicului intră Maria Chițu, Elena Marin și Zanni.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu

Andrei Dascălu: Sunt foarte fericit. Aveam mare nevoie de această victorie. Mă bucur că eu și Marius avem locurile asigurate în ultimii patru. Mă bucur că am putut demonstra că îmi merit locul aici.

Zanni: Mai aveam puțin și câștigam, ceea ce voiam ca să nu depind de cei de acasă. Voiam să mă salvez singur, să nu se simtă ei cumva..chiar dacă ei sunt acolo gata să voteze. De aceea e toată ambiția pe care o pun în joc, nu sunt basme. Am potential, sunt bun și dau cu mucii în fasole la sfârșit. Când avem nervii cei mai mari, că am făcut o greșeală pe traseu am fost zăpăcit de Maria.

Ticăloasa asta mica vine..nu ai voie să mă atingi, Hannah Montana din Vaslui. Voiam să câștig și știu ce înseamnă pentru unii vânătoarea asta de momente. Când vezi pe cineva nervos, te duci să-i pui stropul ăla pe cap și apoi îți spune ceva și „Doamne, ce ne-a zis”.

Zanni și Maria Chițu

Maria Chițu: Mă bucur că am adus cele trei puncte. M-am bucurat de traseul ăsta. Felicitări lui Andrei. Sunt multe frustrări acumulate pe parcursul competiției. Decât să-i dau două în cap lui Zanni, că merită, mai bine îi iau două puncte și îl ajut pe Andrei să meargă mai departe.

Elena Marin: Am făcut tot ce am putut. Știam că nu sunt bună la acest final. Am avut o speranță, am crezut că pot, dar nu a fost să fie. Îmi doream enorm să câștig și să trec mai departe, dar nu a fost să fie. Sper cu ajutorul lor să ajung mai departe.

Elena Marin și Zanni

Marius Crăciun, în ultimii patru concurenți la Survivor România 2021

Marius Crăciun este în culmea fericirii după ce a câștigat imunitatea personală la Survivor România. Războinicul nu va intra la votul publicului în această seară și are un loc garantat în semifinala de vineri. „Mă simt foarte bine, foarte dulce. La început când am văzut traseul și final, nu mă așteptam să fiu priceput la aruncările la coș. De-aia am avut o aruncare din oală, dar se pare că a funcționat.

La prima intrare cu Maria știam că aruncă foarte bine și credeam că nu am nicio șansă. A fost un meci strâns, apoi cu Zanni am întors scorul și m-am calificat în finală cu Elena. Știam că trebuie să rămân concentrat la fiecare aruncare de minge și am reușit. Uneori când mă subestimez reușesc să mă surprind, la unele aruncări. Resimt o durere de musculatură, dar mă bucur că astăzi am reușit să dau tot și m-am salvat astăzi. Îi felicit pe toți”, a spus Războinicul.