Andrei Dascălu ”The Boom” iubește din nou! Iată cum arată noua lui iubită: ”Suntem împreună de 10 luni” | EXCLUSIV

In articol:

Andrei Dascălu și-a prezentat în premieră noua iubită și a spus că o asemenea dragoste nu a crezut că va trăi vreodată. Invitat în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, prin Skype, Andrei a dezvăluit că, de mai bine de 10 luni, are o relație cu Ioana, o tânără stabilită la Londra, acolo unde trăiește și se antrenează și el după întoarcerea din Republica Dominicană.

Marius Crăciun, gest impresionant pentru Andrei Dascălu

Ioana a fost cea care i-a fost alături în această perioadă și l-a susținut, în orice a întreprins. Andrei Dascălu, ”The Boom”, după cum este poreclit, a dat și declarații exclusive despre primul meci din ring avut la box profesionist în urmă cu două săptămâni, ce sentimente l-a încercat în clipa în care a văzut atât de mulți suporteri în sală, în frunte cu familia lui și prietenul venit special din România, Marius Crăciun, cum s-a simțit atunci când a câștigat și ce speră să facă în viitorul apropiat pe plan sportiv.

Andrei Dascălu a descoperit o nouă pasiune și anume boxul. La primul său meci au venit mulți să îl susțină, însă o anumită persoană l-a impresionat cu adevărat. Este vorba despre Marius Crăciun, cel care i-a fost prieten și în competiția din Dominicană.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Nu mi-a venit să cred că a venit din altă țară numai să mă vadă la un meci de patru reprize. Chestia asta a contat foarte mult pentru mine și prezența lui aici, pentru că, având în vedere că ne-am înțeles mereu bine. Prezența lui a contat foarte mult, pentru că știa cum să mă ia, cum să îmi schimbe starea.", a declarat Andrei Dascălu.

Andrei Dascălu are iubită

Andrei Dascălu nu s-a ascuns și a recunoscut că de ceva timp este din nou îndrăgostit. Iubita lui îl susține în ceea ce face, iar tânărul nu se poate considera decât foarte norocos.

"Există o fată în viața mea. A fost și ea la meci cu tatăl ei. A fost în tribune cu oamenii care au venit să mă susțină. Chiar mă susține. Este alături de mine și ne înțelegem foarte bine. Chiar din ce în ce mai bine. Ne-am conectat din prima și mă bucur că am întâlnit-o. Chiar dacă în trecut am repetat de multe ori că iubirea nu e pentru mine, uite că am început să gândesc altfel acum, pentru că am găsit pe cineva cu care mă înțeleg bine. Mă bucur. Este totul natural, nimic forțat. Pentru mine, personal, zic că are toate calitățile și sper să ne meargă la fel de bine cum ne-a mers până acum.", a mărturisit Andrei Dascălu, în platoul WOWbiz.