Andrei Ciobanu a fost fără îndoială unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor România, dacă nu chiar cel mai bun, cel puțin până în momentul în care a fost eliminat din competiție, prin votul telespectatorilor! Fire sportivă, deși la bază este profesor de muzică, tânărul, originar din Bacău, a făcut furori pe trasee și a plecat din show cu fruntea sus.

Dincolo de lucrurile bune care i s-au întâmplat în viața lui și în competiția din Republica Dominicană, războinicul a ascuns la Survivor România o mare durere în suflet.

”Andrei nu mai are mamă. A pierdut-o în urmă cu câțiva ani, mai exact în august 2015, răpusă de o boală nenorocită. Andrei, care a moștenit de la ea în special talentul muzical, a suferit mult atunci, la fel ca noi toți de altfel. Eu am crescut cu el și sora lui, am fost toți trei, ca o adevărată familie, și durerea pierderii unei persoane dragi ne-a afectat în egală măsură. A fost greu...nici acum nu am putut trece peste ce s-a întâmplat”, a declarat vărul său, Alex, la emisiunea ”Ștafeta mixtă” în urmă cu câteva luni bune.

Andrei de la Survivor a vorbit cu lacrimi în ochi despre mama lui! ”Speram așa, deși știam că ar fi imposibil, să primesc un semn de la ea!!!”

Acum, la ieșirea din competiție, și Andrei de la Survivor a vorbit cu lacrimi în ochi despre mama lui! ”Cel mai greu moment din competiție a fost de 8 martie, atunci când toți vorbeau despre mamă, despre femeia care le-a dat viață, și trimiteau mesaje în țară. Eu nu mai aveam cui să îi trimit și aveam sufletul frânt de durere. Aveam mătuși, dar nu era suficient! Speram așa, deși știam că ar fi imposibil, să primesc un semn de la ea!!! De altfel, îmi aduc aminte că, atunci, Emanuel mi-a spus că vede un vultur care zboară și se gândește că este fratele lui, că îl încurajează. Din acel moment, când mă duceam la startul traseelor, mă uitam la cer și când vedeam și eu vulturul, credeam că mă susține mama de acolo, de Sus. De aceea, mereu, la finaluri victorioase, formam acea inimă cu degetele. Era pentru mama, ei îi dedicam victoriile”, a comentat, plâng, războincul la Fanarena.