Andrei Duban a fost părăsit de iubită, aşa cum s-a relatat în presă. „Andrei Duban si Raluca Macovei au avut o relatie de cinci ani, care insa s-a incheiat se pare la cererea brunetei. Desi actorul si-ar fi dorit sa o duca pe prietena Oanei Zavoranu in fata altarului, Raluca a fost cea care a incheiat aceasta relatie. In prezent se zvoneste ca tanara se iubeste cu Florin Salam, relatie pe care niciunul dintre ei nu a confirmat-o”, scria Cancan în 2014. (vezi cât de bogat este Andrei Duban)

“Curios este ca, in ciuda tuturor speculatiilor, se pare ca insasi Raluca i-a facut cunostinta lui Duban cu actuala lui sotie. Bruneta a procedat extrem de fair-play in momentul in care a iesit din relatia cu actorul, facandu-i cunostinta cu o femeie, pe care culmea a si dus-o la altar dupa un timp destul de scurt”, s-a mai scris. Andrei Duban s-a însurat cu Graţiela în 2011 şi au împreună un băiat pe nume Armin. Raluca Macovei a trecut prin momente teribile ulterior, după cxe a aflat că suferă de cancer de col uterin. Raluca s-a vindecat, iar în septembrie 2019 a născut un băieţel.

Andrei Duban a fost părăsit de iubită. Soţia îi e consolată la Survivor

Grațiela Duban a fost în prim-plan la Survivor Romania, când a fost consolată de Ghiță, după ce echipa Faimoșilor a pierdut imunitatea. Ei au fost surprinși de camere îmbrățișați, în timp ce Grațiela plângea. ”Este absolut normal! Este firesc să plângă pe umărul unui copil, Ghiță e un copil. Numai o minte perversă, obosită și diabolică poate vedea altceva în afara de o îmbrățișare normală. Doar o minte prea cancanistică, uzată de televiziune, ar căuta în asta un subiect altul decât este”, a fost răspunsul lui Andrei Duban.

Andrei Duban a fost invitat la FanArena, unde a vorbit despre soția lui, Grațiela, care face parte din echipa Faimoșilor în cadrul competiției Survivor România. ”Dacă juca un rol v-ați fi dat seama. Ea este foarte sensibilă. Ce văd eu acum la ea este ceva extraordinar. (...) În concursul ăsta sunt extrem de mândru de ea. Am foarte mari emoții de câte ori începe emisiunea, aș vrea să fie în fiecare zi (...) Armin este mult mai tare decât mine așa cum sunt eu. Este punctul meu sensibil. Simt și știu că și ea se gândește tot timpul la noi”, a declarat Andrei Duban.