Andrei Duban a vorbit deschis despre căsnicia cu Grațiela. Cum a început relația dinre cei doi: „Ea era atunci și într-o relație”

Andrei Duban și Grațiela formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste pare că are aceeași intensitate ca la început. Însă, nu toată lumea știe cum a cunoscut-o actorul pe soția sa.

Cum s-au cunoscut Andrei și Grațiela Duban

Relația dintre Andrei Duban și Grațiela a început în urmă cu câțiva ani, pe vremea când cei doi s-au cunoscut în timpul unui program artistic. Actorul a fost cel care a făcut primul pas și a vorbit cu ea, iar seara, când ambii au ajuns la program și Andrei a prezentat-o ca fiind viitoarea lui soție, aceasta s-a speriat.

Bărbatul a mărturisit că în acea perioadă cea care astăzi îi este soție era într-o altă relație, iar el a fost cel care a sfătuit-o să vorbească sincer cu partenerul ei. La începutul relației dintre cei doi, Grațiela a fost destul de sceptică în ceea ce privește un viitor alături de actor, deoarece, fusese avertizată de faptul că vedeta are o slăbiciune pentru femei.

„ Pe Grați am întâlnit-o într-o vară, când făcea programul artistic. Am început să vorbesc cu ea, ea era o tânără actriță, nu era angajată. Seara, când am ajuns la program, am prezentat-o ca fiind viitoarea mea soție. Ea s-a speriat foarte tare, ea fusese avertizată cu privire la mine. Nu știu ce noroc am avut, dar eu m-am îndrăgostit de ea, eu și acum fac asta. Ea, când a terminat, voia să plece la București și am avut îndrăzneala și i-am spus să se mute și ea aici să continue. Ea era atunci și într-o relație și i-am spus că va trebui să aibă o discuție cu el, foarte cinstită. I-am spus că mă las și de fumat, pentru a-i arăta că o iubesc, iar de atunci până azi nu am mai pus țigara în gură”, a declarat Andrei Duban în cadrul unui podcast.

Cum se înțeleg cei doi actori

Căsnicia celor doi este una demnă de invidiat și un exemplu pentru orice alt cuplu. În fiecare zi aceștia arată că se iubesc din ce în ce mai mult și nu se feresc în a arăta sau mărturisi acest lucru. Artistul a dezvăluit că se comporta normal în fața copiilor și că vorbesc absolut orice cu ei de față pentru ca aceștia să știe ce înseamnă o căsnicie și cum ar trebui să comunici cu parterul de viață.

„Eu cu Grați vorbim tot și în fața copilului, nu ne ascundem. Și când sunt probleme, și când luăm decizii. Ca el să vadă ce este cu adevărat comunicarea. Asta înseamnă căsnicia”, a mai spus acesta.