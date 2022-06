Andrei Duban, alt om după operația de micșorare a stomacului: ”Am fost forțat să fac acest pas”. Cum s-a schimbat viața actorului

In articol:

De mai bine de un an, Andrei Duban este alt om, o spune chiar el, dar și felul în care arată. Atunci, vedeta a luat decizia să se lase pe mâna medicilor, de nevoie, subliniază actorul, și bine a făcut.

Soțul Grațielei Duban a apelat la o operație de micșorare a stomacului, decizie pentru care se felicită, și spune că din acel moment și până acum a slăbit

în jur de 25 de kilograme.

Andrei Duban, mândru și împlinit după operația de micșorare a stomacului

Acum, Andrei Duban declară că se menține la greutatea de 75 de kilograme, fapt ce-l face să se vadă și să se simtă un alt om. Lucru care este observat și de cei din jurul lui, multă lume spunându-i că este de nerecunoscut.

”Nu regret absolut deloc acea decizie (n.r. de a se opera). Ba dimpotrivă! Mă felicit pentru pasul făcut. În primul rând, am fost într-un fel forțat să fac acest pas. Trigliceridele și colesterolul urlau în mine! Cam așa cum a urlat doctorul la mine când a văzut cu ce mă lăudam, ca să spun așa, în fața lui. De slăbit am făcut-o pe parcursul anului trecut. Am scăpat de 25 sau 26 de kilograme în vreo șapte luni, de la operația de micșorare a stomacului. Mă simt foarte bine. Am constant o greutate în jur de 75 de kilograme și mi se repetă constant, chiar și astăzi, cât de mult m-am schimbat după ce am reușit să slăbesc atât de mult”, afirmă Andrei Duban, notează Impact.

Și schimbările nu îl privesc doar pe el, ci și pe frumoasa lui soție.

Actorul, care urmează să împlinească 50 de ani peste doar câteva zile, mărturisește că din aprilie 2021, atunci când a ajuns pe masa de operație, Grațiela a constatat două lucruri.

Lucrurile observate de blondină ar fi și foarte apreciate de aceasta, spune Duban, pentru că îi oferă un somn mai liniștit, dar și mai mult timp liber. Și asta pentru că acum Andrei Dubai nu mai sforăie noaptea și nici nu mai mănâncă atât de mult, porțile sale fiind acum foarte mici, deci, Grațiela nu-și mai petrece ziua numai în bucătărie.

De asemenea, pentru că a pierdut zeci de kilograme, Andrei Duban spune că s-a văzut nevoit să își schimbe și garderoba, însă nu în totalitate.

„Să știți că una dintre primele schimbări am înțeles-o atunci când soția mea, Grațiela, mi-a declarat, ușor recunoscătoare aș spune, că am scăpat de sforăit noaptea, la puțin timp după efectuarea operației. Iar asta contează foarte mult. Cunoscătorii știu exact la ce mă refer! De asemenea, nu mai gătește la fel de mult ca pe vremuri. Porțiile la noi au scăzut! În altă ordine de idei, în anul care s-a scurs de la operație, mi-am schimbat și garderoba. Nu, nu în totalitate, că nu sunt decât un biet actor, nu ditamai fotbalistul, dar o mare parte din ea! Mă împac deja foarte bine cu noua mea siluetă și de aici puterea de a vă spune tuturor că nu regret decizia luată acum mai bine de un an!”, mai spune vedeta.