Andrei Duban, dezvăluiri din spatele unui spectacol de succes. Cu ce glume nu dă niciodată greș îndrăgitul actor? "Toată lumea râde doar la glumele..."

Andrei Duban este unul dintre cei mai renumiți comedianți din țara noastră și și-a clădit o carieră impresionantă de-a lungul timpului, fiind supranumit "Regele bancurilor". Recent, actorul a mărturisit care este rețeta succesului și cum reușește să facă de fiecare dată oamenii să se simtă bine, fără să îi jignească prin intermediul replicilor pe care le folosește.

Andrei Duban, despre diferența dintre bancuri și stand-up comedy

Andrei Duban a dezvăluit că există o mare diferență între un banc și un număr de stand-up comedy, căci în prima variantă nu jignești pe nimeni, atunci când ești pe scenă.

Comediantul este de părere că în cazul show-urilor de stand-up actorii își creează numărul pe spatele celor prezenți în sală și ajung de multe ori să îi înjosească, în loc să îi facă să se simtă bine: "Un banc are o rețetă mai sigură, dacă știi să îl spui și lumea a mai râs, va râde și la alt spectacol, trebuie, însă, să îl adaptezi publicului prezent. Când spui bancuri, nu jignești pe nimeni din sală. La stand-up comedy sacrifici câte un om și îl terfelești pe ăla toată seara, faci numărul pe spinarea lui.", a povestit Andrei Duban, pentru Impact.ro.

Andrei Duban[Sursa foto: Instagram]

Cu ce bancuri nu dă niciodată greș Andrei Duban?

Andrei Duban a recunoscut că uneori îi este greu să îi amuze pe cei care vin la spectacolele lui, dar are mereu un as în mânecă, cu care nu dă niciodată greș.

Actorul spune că oricât de plictisiți ar fi cei din public, ei mereu încep să râdă atunci când aud bancuri "deocheate" și despre blonde: "Uite, de pildă, m-au ”închiriat” la o petrecere de doctori, erau de prin America, oameni cu clinici, somități medicale. M-au chemat să le spun bancuri, mi-am ales mai elevate. Dar, surpriză, nu râdea nimeni! Când am trecut pe d-alea, mai deocheate și cu blonde, i-am dat pe brazdă.

Iar la o altă întâlnire, cu fermieri, am zis s-o dau pe glume cu muncitori, dar n-a mers. Deci și pe doctori și pe muncitori tot cu bancuri deocheate și despre blonde am reușit să îi fac să râdă. Omul plătește biletul ca să vadă energie. Pot comunica ușor cu publicul, cu cei din sală.", a mai adăugat Andrei Duban, pentru sursa amintită.