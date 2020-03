Andrei Duban, despre imaginile cu Grațiela din timpul eliminării

Soțul Grațielei, Andrei Duban, a venit la FanArena și a vorbit despre ce a simțit în momentul eliminării. Lupta s-a ținut strâns între Grațiela și Andi. Clasamentul s-a schimbat de la minut la minut, până în ultimul moment. Într-un final, telespectatorii au decis ca Andi să părăsească emisiunea.

Cum a reacționat Andrei Duban, după ce a văzut că soția lui rămâne în emisiune

„Nu știu cum a reușit să convingă publicul de acasă. Nici la facultate când am așteptat rezultatul nu aveam atâtea emoții. Aveam lacrimi în ochi. Nici la nuntă n-am avut atâtea emoții. (...) Uite că buturuga mică a răsturnat carul mare. Sincer, nu mă așteptam! Mie mi se pare foarte ciudat acum reacția mea. Cei de acasă poate o să mă considere nebun, în loc să mă bucur că soția mea s-ar întoarce acasă, eu mă bucur că mai rămâne în competiție”, a declarat Andrei Duban.

Actorul crede că ceea ce l-a taxat grav pe Andi a fost aroganța lui, o caracteristică pe care telespectatorii nu o tolerează.

„Cred că a fost taxată aroganța lui Andi din ultimele săptămâni. Românii apreciază smerenia, modestia, nu aroganța. Aroganța se pedepsește întotdeauna”, susține soțul Grațielei.

„Mi-am dat seama ce uriș serviciu a făcut Grațiela echipei Faimoșilor. Publicul a reușit să scoată o piesă extrem de grea și de importantă de la Războinic. L-a scutit pe Cezar de la niște dueluri dure”, a mai adăugat actorul.

Reacția războinicului Andi, după ce a aflat că părăsește Survivor România

„Știu că i-am întrebat pe colegii mei la un moment dat unde am dat greș ca și coleg, ca om. Probabil asta e lecția pe care trebuie s-o învâț. Mă bucur că am trăit o asemenea experiență și să mă bucur de puțin. Lor le urez să fie sănătoși să să țină echipa asta strânsă. Un războinic să câștige Survivor!”, a declarat Andi.

