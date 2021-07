Andrei, finalistul de la Survivor România 2021, dezvăluiri exclusive imediat după ce Zanni a fost desemnat câștigător: ”Un om simplu nu are șanse să câștige în fața unei vedete”

In articol:

Andrei a fost primul concurent care s-a calificat în Marea Finală Survivor România 2021. Războinicul a dus o luptă crâncenă împotriva lui Zannidache, chiar până-n ultima clipă. Din nefericire pentru Andrei, competiție fenomen de la Kanal D a fost câștigată de Zanni, faimosul fiind votat în număr uriaș.

Imediat după ce Survivor România 2021 a luat sfârșit, Andrei, finalistul celui de-al doilea sezon al emisiunii, a fost intervievat de Cornelia Ionescu, corespondentul nostru special din Republica Dominicană.

Citeste si: Zanni, declarații în exclusivitate după ce a câștigat Survivor România 2021: „Mi s-au deschis anumite porți”

Așadar, războinicul ne-a făcut dezvăluiri total neașteptate despre concursul care i-a schimbat viața și care i-a redat încrederea în sine. Finalistul celui de-al doilea sezon Survivor România a mărturisit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, faptul că Zanni merita să câștige trofeul și premiul cel mare, pentru că a trecut prin foarte multe în această competiție. Totuși, Andrei a ținut să precizeze și că s-a gândit că n-o să fie la fel de mult susținut ca Zanni, mai ales pentru că el este o ”vedetă”, după cum a spus chiar războinicul.

” Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care și-au dorit ca eu să ajung până aici. Din păcate, nu am putut câștiga, dar sunt cu sufletul împăcat. Tot ce am susținut de la începutul competiției, am și demonstrat, sunt sportiv. Sunt mândru de mine, nu sunt supărat, nu am visat la finala, asta este wow pentru mine, că am ajuns până aici. Am visat maxim până la individuale, nu am visat niciodată finala. Zanni merita câștigul, a trecut prin multe în competiția asta, îl apreciez foarte mult și îi doresc numai bine de acum încolo. Sunt mândru de mine, mândru că mi-am făcut familia fericită și că lumea de acasă m-a susținut.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Da, mi-am depășit așteptările, am o problema cu încrederea. De exemplu, la meciurile de box am 100% încredere, dar când vine vorba sa am încredere în situații cum au fost cele de acum, nu am încredere în mine. O mica supărare este, am fost la un pas sa câștig finala, dar și la meciurile de box când am mai avut câte o pierdere, am învățat din ea, din greseli. Și mai este încă ceva la care m-am tot gândit și mă așteptam să nu fiu eu castigator in aceasta seara. Un om normal, un om simplu, nu cred că are șanse să câștige în fața unei vedete. Zanni e cunoscut de foarte multă lume. Eram conștient că nu prea sunt șanse, dar am sperat până în ultimul moment”, ne-a mărturisit Andrei.

Andrei și Cornelia Ionescu[Sursa foto: WOWbiz.ro]

Andrei îl vrea în ring pe Moroșanu: ”Îl apreciez”

Foarte sincer din fire, Andrei ar vrea să-l invite pe Cătălin Moroșanu la o ”mică joacă” în ring și nu pentru că-i poartă pică, ci pentru simplul fapt că-l apreciază extrem de mult.

” Dacă ar fi sa provoci pe cineva în ring, ce adversar te-a deranjat atât de tare încât să faci o luptă, tot sportivă, cu el?”, l-a întrebat Cornelia Ionescu.

Andrei și Cornelia Ionescu[Sursa foto: WOWbiz.ro]

Citeste si: EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu trofeul Survivor România, în timp ce Zanni sărbătorea marea victorie

” Adversarii nu m-au supărat, poate au fost supărări când eu am avut unele momente proaste. Nu am purtat pică, nu am purtat ciudă pe nimeni, nici cu părerea nu am vrut sa îmi dau, am făcut-o doar de câteva ori, am avut momentele mele când mi-am spus o părere. Sper că nu am supărat pe nimeni, nu am spus nimic din răutate. Dacă ar fi sa invit pe cineva la o mică joaca in ring, nu pentru că port pică, aș vrea să fie cu Moroșanu... Și el a făcut sport de contact și mi-ar placea sa facem un schimb de experiențe în ring, eu cu el, pe box, eu știu că el a practicat altceva, dar sa facem o mica repriza, pentru că știu că am multe de învățat de la el. Doar pentru că îl apreciez”, a dezvăluit Andrei, finalistul Survivor România 2021, exclusiv pentru WOWbiz.ro.