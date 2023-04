Andrei Leonte, gata să renunțe la muzică?! Artistul și iubita lui au planuri mari pentru viitor: "De la început am zis că ar fi mișto" | EXCLUSIV

In articol:

Andrei Leonte și iubita lui le-au pregătit o mare surpriză fanilor, iar internauții au reacționat imediat ce au văzut. Primele întrebări au fost cu siguranță dacă s-ar lăsa de muzică, iar WOWbiz.ro

a aflat răspunsul în exclusivitate.

Deși are apariții mai rare în spațiul public, Andrei Leonte este extrem de activ în mediul online, acolo unde îi ține la curent pe fanii cu viața personală, dar și cu cea profesională. Recent, artistul a apucat-o pe un drum cu totul și cu totul nou, fiind gata să intre într-o industrie care a prins mult în România.

Celebrul cântăreț și iubita lui s-au apucat de podcast, iar fanii au fost extrem de curioși cum vor decurge lucrurile și mai ales dacă se lasă sau nu de muzică, odată cu noile activități.

Andrei Leonte, un nou drum în carieră

După mulți ani în care i-a încântat pe fani cu vocea și piesele lui, Andrei Leonte a decis să abordeze și alte domenii și proiecte în care să se dezvolte în carieră. Artistul și iubita lui și-au lansat un podcast, pe care îl realizează în cuplu.

Vedeta ne-a mărturisit că încă de la începutul relației cei doi îndrăgostiți s-au gândit cum ar fi dacă ar și lucra împreună, iar ideea acestui proiect a venit din faptul că întotdeauna au discuții lungi pentru aproape orice subiect.

"Păi noi am zis cam de pe la începutul relației că ar fi mișto să și ajungem să lucrăm împreună și am tot încercat să găsim un proiect pe care să ne așezăm. Și cum ne place să vorbim și să despicăm firul în 4 pe tot felul de subiecte, am zis că am putea să facem asta în fața camerei și să fie ăsta primul nostru proiect", a explicat Andrei Leonte, pentru WOWbiz.ro.

Andrei Leonte [Sursa foto: Instagram]

Renunță Andrei Leonte la muzică?

Fanii s-au speriat puțin când au văzut noul proiect al artistului așa că internauții nu au putut să nu se întrebe dacă există riscul ca vedeta să renunțe la cântat pentru podcast. Andrei Leonte ne-a mărturisit în exclusivitate că nici nu încape discuție de așa ceva!

Cântărețul nu poate renunța la cea mai mare pasiune, însă a fost nevoit să își regândească un pic timpul pentru a putea să împace cele două domenii și meargă totul bine în ambele direcții.

"Niciodată! Ca să fac timp pentru podcast a trebuit, într-adevăr, să-mi reorganizez un pic programul, dar muzica este în continuare o prioritate", a dezvăluit Andrei Leonte, pentru WOWbiz.ro.

Andrei Leonte și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Andrei Leonte despre iubita lui

În urmă cu câteva luni, artistul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre iubita lui și povestea de dragoste pe care o trăiesc de mai bine de un an. Laura i-a cunoscut părinții, iar în vara lui 2022 a mers și la țară, la bunicii cântărețului.

"Am împlinit un an! Tocmai ce am cumpărat bilete de tren, peste două săptămâni o să plecăm în Italia. Ne vom duce pe la ai mei, ei încă locuiesc acolo. Laura acum e în vacanță și odată cu ea am intrat și eu în vide-ul de hollyday și încercăm să ne bucurăm de timp liber, dar vrem să și lucrăm împreună”, a povestit Andrei Leonte, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în urmă cu câteva luni.

