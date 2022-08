Andrei Luca a dat-o uitării definitiv pe Aya! Cine este noua lui iubită și ce planuri au împreună? "Am ferit-o de ochii lumii" | EXCLUSIV

In articol:

Andrei Luca povestește în premieră despre noua lui iubită. Invitat în emisiunea “Bărbați VS Femei” prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu, Andrei face dezvăluiri despre cum arată femeia potrivită, despre planurile pe care le are cu iubita lui, dar și despre fostele lui relații.

Andrei, despre noua lui iubită:" Avem planuri de nuntă în viitorul apropiat"

În plus, acesta a povestit și despre afacerile pe care le are.

Andrei a trecut demult peste Aya și s-a refugiat în brațele altei domnișoare. Pentru moment, este misterioasă, protejându-i identitatea. Acesta susține că etse îndrăgostit lulea și că au planuri serioase în viitor. Ba mai mult, este o femeie matură, hotărâtă asupra principiilor de viață și este exact așa cum îi place.

"Ea este o persoană matură, nu o interesează lucrurile materiale. Am ferit-o de ochii lumii și ea își dorește treaba asta. Mi-am dat seama că este o femeie matură, știe ce vrea de la viață și nu a interesat-o că am participat la emisiune, poate chiar era mai bine dacă nu participam. Avem planuri de nuntă în viitorul apropiat. Când va fi să fie, va fi. Lăsăm totul să vină de la sine.", a declarat Andrei.

Andrei, adevărul despre despărțirea de Aya

Andrei și Aya au fost mult timp împreună. Relația lor a avut multe suișuri și coborâșuri, însă la un moment dat au pus stop definitiv. Fie care a mers pe drumul lui și și-a văzut de viață. Imediat după despărțire, Aya a venit în platoul WOWbiz și și-a spus partea de poveste, iar acum a venit rândul lui Andrei să își spună punctul de vedere despre ce s-a întâmplat între ei.

"Nu mai păstrăm nicio legătură. Nu știu dacă e ok să spun cine a pus punct. Am considerat de comun acord să punem punct. Fiecare ne doream altceva în viață, iar când doi oameni nu mai sunt pe aceeași lungime de undă, e mai bine ca fiecare să o ia pe drumul lui.(...) Ea își dorea ceva, apariții, nebunii, e vârsta. Am încercat să dau vina pe vârstă.", a mărturisit Andrei, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

